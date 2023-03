Chuck Norris a împlinit 83 de ani. 5 lucruri imposibile pe care doar el putea să le facă

Chuck Norris este cunoscut drept unul dintre cei mai duri tipi de Hollywood care, în viața reală, este pare și mai dur.

Pe 10 martie 2023, Chuck Norris a împlinit 83 de ani. Unul dintre cei mai prolifici eroi ai ecranului, acesta are în spate o incredibil de lungă carieră, fiind, și în viața reală, un expert în arte marțiale și veteran al forțelor aeriene ale Statelor Unite.

Iată, mai jos, cinci dintre momentele imposibile ale lui Chuck Norris

A debutat, pe ecran, într-o bătaie cu Bruce Lee

Norris a debutat ca profesor de arte marțiale în Los Angeles. Acolo l-a cunoscut pe Bruce Lee, care i-a dat un rol în filmul său din 1972, ” “The Way of the Dragon.” Personajele lor se bat într-o scenă care a fost descrisă drept ”operă de artă”.

A bătut o bandă întreagă de bandiți în ”Code of Silence”

După debut, Norris a apărut, mulți ani, în filme de serie B și abia în 1985 s-a remarcat, interpretând un polițist în filmul ”Code of Silence”.

Când se trezește înconjurat de o bandă întreagă de criminali, înarmați până-n dinți, acesta face ceea ce orice om rațional ar face - îi atacă pe toți. Deși, într-u final, pierde lupta, acesta reușește să doboare cel puțin 20 de gangsteri.

Aruncă un tip rău din avion doar pentru a-l prinde tot el

În 1986, Norris joacă în filmul ”Delta Force”, unde acesta aruncă un lord al drogurilor din avion, fără parașută. Apoi, sfidând legile fizicii, se aruncă după el, îl prinde în aer, deschide parașuta și amândoi aterizează în siguranță.

A rupt același nas de două ori

În serialul ”Walker, polițist texan”, Chuck Norris și-a conturat personajul chiar din episodul-pilot când, în timpul unei bătăi cu trei indivizi, îi rupe nasul unuia. Un minut mai târziu, i-l rupe din nou, declarând că ”arată mai bine în sensul ăsta”.

Fiecare moment al său în ”Expendables 2”

În filmul ”Expendables 2”, Chuck Norris spune una dintre nenumăratele glume al căror protagonist este chiar el. Când Stallone îi spune: ”Am auzit că ai fost mușcat de o cobra”, Chuck replică: ”Mda. Dar după câteva zile de dureri inimaginabile, cobra a murit”.

