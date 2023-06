Chuck Norris, la piscină cu soția lui. Cum arată Gena O’Kelley la 60 de ani

Chuck Norris și Gena O’Kelley arată minunat împreună, după 25 de ani de mariaj. Cei doi s-au relaxat în piscina casei lor, iar fanii actorului s-au întrecut în mesaje de felicitare.

Chuck Norris are milioane de admiratori pe rețelele sociale, însă aceștia nu apreciază doar filmele în care a jucat. Actorul de 83 de ani primește deseori complimente pentru relația ireproșabilă pe care o are cu cea de-a doua soție, Gena O’Kelley.

La 60 de ani, Gena O’Kelley arată impecabil în costum de baie, iar asta se datorează carierei în modeling.

Cei doi s-au relaxat recent la piscină și au pus imaginea pe rețelele sociale. Admiratorii lui au profitat de ocazie ca să-i transmită complimente soției.

„Dumnezeu să o binecuvânteze pe frumoasa ta soție, Chuck. Ești o legendă americană, de-a dreptul”, a scris cineva.

„Amândoi arătați grozav. Vă iubesc", a scris alt admirator.

Recent, Chuck Norris a înduioșat internetul după ce s-a afișat pe rețelele sociale alături de mama lui, care a împlinit 102 ani.



„Mamă, nu știu ce este mai greu de crezut: că ai 102 ani sau că ai un fiu care are 83 de ani! Indiferent, sunt atât de recunoscător că ești mama mea. Am fost mereu. Am trecut prin greu și rău în această viață și suntem încă puternici”, a scris actorul la începutul lunii mai.

Chuck Norris și Gena O’Kelley s-au căsătorit în noiembrie 1998. Ea e mai tânără decât el cu 23 de ani, iar în august 2001 a născut gemeni.

Actorul mai are o fiică dintr-o relație extraconjugală, pe care nu a cunoscut-o decât atunci când ea avea 26 de ani.

Actor cu zeci de filme la activ, Chuck Norris a mărturisit care e cea mai tare anecdotă despre el care îi place și lui.

