Chuck Norris, mesaj înduioșător pentru mama lui. Wilma Norris a împlinit 102 ani

Chuck Norris este un supraviețuitor, însă privind-o pe mama sa, Wilma, putem spune că are cu cine semăna. Vestitul actor i-a transmis femeii un mesaj înduioșător de Ziua Mamei, la câteva zile după aniversarea ei de 102 ani.

Chuck Norris este recunoscător pentru toată grija pe care i-a arătat-o Wilma Norris în cei mai grei ani ai familiei lor. La 102 ani, vârstă pe care a împlinit-o pe 4 mai, mama lui Chuck Norris trăiește ca să-și vadă strănepoții și stră-strănepoții crescând oameni responsabili.

De Ziua Mamei, Chick Norris a profitat de ocazie pentru a-i aduce un omagiu celei care a crescut singură trei copii.

„La mulți ani de Ziua Mamei! Pentru mama mea minunată, Wilma, și iubita mea soție Gena. Vă iubesc pe amândouă mai mult decât pot spune în cuvinte și îi mulțumesc lui Dumnezeu în fiecare zi pentru că vă am”, a scris Chuck Norris pe Facebook.

La începutul lunii mai, când Wilma și-a serbat ziua de naștere, actorul a scris următoarele:

„Mamă, nu știu ce este mai greu de crezut: că ai 102 ani sau că ai un fiu care are 83 de ani! Indiferent, sunt atât de recunoscător că ești mama mea. Am fost mereu. Am trecut prin greu și rău în această viață și suntem încă puternici”, a scris Chuck Norris.



FOTO: Chuck Norris Facebook

Mama lui Chuck Norris, o supraviețuitoare

Wilma Norris a avut o viață incredibil de grea. Născută din nativi Cherokee, într-o familie extrem de săracă, Wilma a crescut la orfelinat până la vârsta de 8 ani. S-a măritat la 16 ani și a făcut repede trei copii.

Când soțul (Ray Norris) a părăsit-o, Wilma a fost nevoită să lucreze în mai multe locuri pentru a-și întreține copiii. O vreme, femeia a trăit într-o rulotă, împreună cu copiii ei, însă a găsit un bărbat mai bun, cu care s-a recăsătorit. George Knight a fost tatăl pe care Chuck Norris s-a putut baza.

Actorul spune că îi datorează viața mamei sale, care a reușit cumva să se descurce împotriva tuturor obstacolelor din viață.

„Când m-am născut, era să mor din cauza complicațiilor. Când eram pe punctul de a-mi pierde sufletul la Hollywood, în urmă cu câteva decenii, ea mi-a fost alături, rugându-se pentru succesul și mântuirea mea. S-a rugat chiar să îmi găsesc o femeie în viața mea, și a funcționat”, spunea Chuck Norris la aniversarea de 100 de ani a mamei sale.

Câți copii are Chuck Norris

Chuck Norris a împlinit recent 83 de ani și poate fi numit un supraviețuitor. În decembrie 1958, actorul s-a căsătorit cu colega lui de clasă Dianne Kay Holechek. El avea 18 ani, ea 17 și erau încă la liceu.

În 1962 s-a născut primul lor copil, Mike. Un an mai târziu, actorul a mai avut o fiică, Dina, dintr-o relație extraconjugală. În 1964 s-a născut fiul lui, Eric. În 1989, Chuck și Dianne au divorțat.

În noiembrie 1998, actorul s-a căsătorit cu fotomodelul Gena O'Kelley, care era cu 23 de ani mai tânără decât el. A doua soție a născut gemeni în august 2001.

Azi, Chuck Norris are 5 copii și 13 nepoți.

Fotografii: Getty Images

