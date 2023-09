Cine a ajutat-o pe Georgiana Lobonț să treacă peste pierderea celei de-a treia sarcini: „Mi-a dat mie o lecție”

La începutul lunii august, după doar câteva zile de când anunțase că este însărcinată pentru a treia oară, Georgiana Lobonț a pierdut sarcina. Vestea tristă a venit în timpul unui control de rutină, atunci când i s-a spus că sarcina s-a oprit din evoluție.

Momentul a fost unul extrem de dificil atât pentru ea, cât și pentru soțul ei și a decis să nu se lase afectată, pentru a permite vieții să meargă mai departe. Cu toate acestea, suferința a existat și, în cadrul unui interviu, a vorbit deschis despre sentimentele care au încercat-o în acea perioadă.

Artista a recunoscut că a suferit mult, dar că a preferat să își ascundă lacrimile, preferând să depășească momentul în liniște, departe de opiniile celor din mediul online. Mai mult decât atât, Georgiana Lobonț susține că a învățat o lecție importantă în urma a tot ceea ce s-a întâmplat și își dorește să o nu renunțe la ea.

Artista mereu a fost sinceră cu fanii ei și, de fiecare dată când a avut ceva de împărtășit, a făcut-o imediat, fără să stea pe gânduri. Așa s-a întâmplat și cu cea de-a treia sarcină, când, gravidă în doar câteva săptămâni, a anunțat imediat ce a făcut testul de sarcină.

La acea vreme, mai multe persoane au avertizat-o că s-a grăbit, deoarece nu știe dacă bebelușul este sănătos, iar gândurile negative ale celor din jur pot avea un efect neplăcut. Cu toate acestea, deși momentul a fost unul cumplit de greu, și-a

„Poate că mi-a dat mie o lecție, să nu mă mai expun atât de mult. Trebuie să fiu mai reținută. Chiar dacă sunt cu zâmbetul pe buze și mă vedeți așa puternică, am avut momente când am plâns, dar am făcut-o în colțul meu, am plâns în liniștea mea. Dacă era bolnav, era mai bine să se nască așa.

Copiii mei mi-au dat putere. Copiii mei m-au ajutat cel mai mult să trec peste, eram afectată. Nu m-am gândit nicio secundă că o să pierd sarcina, cu Edi și Irina nu am avut probleme”, a spus Georgiana Lobonț, în cadrul unui interviu.