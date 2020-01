Cine e și cum arată soția lui Adam Sandler. Sunt căsătoriți de 16 ani

Anul 2019 a fost de vis pentru Adam Sandler, iar 2020 se anunță cel puțin la fel de prolific. Actorul de 53 de ani împarte succesul cu femeia care a renunțat la propria religie de dragul lui.

Jacqueline Titone este femeia din spatele succesului lui Adam Sandler. Actriță și fost fotomodel, Jacqueline i-a devenit soție în iunie 2003. De dragul soțului ei, ea s-a convertit la Iudaism, religia în care s-a năcut Sandler.

Cei doi s-au cunoscut în 1999, pe platourile de filmare ale peliculei Big Daddy. Jacqueline a fost selectată să joace rolul unei ospătărițe care îi ia comanda la bar. Până în iunie 1999, când filmul a fost lansat, Adam și Jacqueline au început să se întâlnească.

Acela nu a fost doar începutul unei relații serioase, ci și startul unei cariere de succes în cinematografie pentru Jacqueline. Ea a apărut în multe filme ale soțului ei, printre care 50 First Dates, Little Nicky, Just Go With It, Grown Ups și Grown Ups 2.

Citește și: Cum și-a luat rămas bun Adam Sandler de la Cameron Boyce, puștiul minune de la Hollywood

FOTO: Getty Images

La trei ani după ce s-au căsătorit, Adam și Jackie au devenit părinți. Prima lor fiică, Sadie, a venit pe lume în mai 2006. În noiembrie 2008 s-a născut a doua lor fiică, Sunny.

A devenit fotomodel în liceu

Jacqueline a cochetat cu modelingul din copilărie, iar în liceu a făcut primii pași în această carieră. Pentru a-și urmări visul, a plecat în Brazilia imediat după liceu. Ulterior a devenit un model de talie internațională, lucrând cu branduri de îmbrăcăminte celebre.

FOTO: Profimediaimages.ro

Deși a renunțat repede la modeling, Jackie și-a păstrat formele de altădată și în 2012, când a fost realizată fotografia de mai sus.

După ce a apărut în primul ei film, Jackie s-a îndrăgostit de meseria de actriță și a început o carieră în cinematografie. Până acum a jucat în 30 de filme, care i-au asigurat o avere de circa 50 de milioane de dolari.

Fotografii: Getty Images/Profimediaimages.ro

Vezi și VIDEO: Adam Sandler se consideră un geniu pentru că a făcut parteneriat devreme cu Netflix