Cine e și cum arată succesorul lui Prigojin la conducerea grupării paramilitare. Are numele de cod ”Grizonatul”

Conform unui analist de securitate, pentru că Wagner este ”profitabilă” pentru Rusia, gruparea va continua să existe ”într-o formă sau alta”.

Zilele trecute, vestea că Evgheni Prigojin a decedat într-un accident de avion a ținut prima pagină a multor publicații din toată lumea. Acesta era șeful grupării paramilitare Wagner, iar alte două figuri importante, Dmitry Utkin și Valery Chekalov, au fost și ei uciși în același accident.

Ruslan Trad, analist de securitate pentru Consiliul Atlantic, a dezvăluit pentru Metro.co.uk că gruparea este ”profitabilă” pentru Rusia și va continua să existe ”într-o formă sau alta”.

???????? Troshev is the dour “Grey Hair” military man who has spent his career serving the Kremlin in its toughest trouble spots https://t.co/88taQbKbHY