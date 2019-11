Cine e soția lui Hulk din Avengers, femeia care i-a schimbat viața. În bine

Mark Ruffalo (51 de ani) a făcut roluri bune și înainte de seria Avengers, însă fanii Marvel îl știu cel mai bine ca Hulk. Soția lui e to tactriță, dar e renunțat la carieră pentru el. Ea e eroina lui.

Actorul american care îl joacă pe Hulk în seria Avengers este căsătorit de 19 ani cu aceeași femeie. Împreună au 3 copii și nu s-ar da în lături de la a-și mări familia. Sunrise Cogney este raza lui se soare, femeia care i-a schimbat viața.

În vârstă de 47 de ani, Sunrise e o actriță născută în San Francisco. L-a cunoscut pe actualul ei soț pe stradă, în urmă cu 22 de ani. La vremea respectivă nici nu credea, nici nu spera să devină soția unui actor celebru în devenire.

Pe atunci, Mark Ruffalo se considera un ratat, însă femeia care i-a captat atenția a văzut altceva în el.

„Mă gândeam că sunt un ratat... Joc rolurile astea, nimeni nu vine să le vadă și îl pun pe fratele meu să-mi plătească amenzile de parcare”, spunea actorul într-un interviu acordat ziarului The Guardian în 2005.

A cerut-o de soție și ea a zis Nu

Actorul de 51 de ani și-a amintit că și-a luat inima în dinți și, după vreo 2 ani de relație, a cerut-o de soție pe iubita lui. Spre mirarea lui, Sunrise a spus Nu. Un an mai târziu, în 2000, ea s-a răzgândit. Azi, cei doi au 3 copii: un băiat pe nume Keen (18 ani) și două fete – Bella Noche (14 ani) și Odette (13 ani).

A visat că va muri de cancer

După ce a terminat filmările la pelicula The Last Castle (2001), Mark Ruffalo a visat că avea o tumoare la creier. Speriat, actorul s-a dus la medic, unde a aflat că el chiar are o tumoare la creier.

Fiindcă soția lui era însărcinată cu primul copil, Ruffalo pregătise un filmuleț pentru fiul lui, în caz că el urma să moară.

Soția l-a sprijinit în tot acest timp și l-a convins să se opereze. Totodată, ea a fost cea care l-a încurajat să revină în actorie, unde îi era locul.

Sunrise a avut o scurtă carieră în film, ea renunțând la televiziune și cinematografie pentru a-și crește copiii. Acest lucru l-a ajutat pe Mark Ruffalo să și-o consolideze pe a lui.

The Avengers, filmul din 2012, i-a adus în conturi circa 3 milioane de dolari, pentru ca rolul Hulk din Avengers: Endgame să-i aducă un salariu de 15 milioane de dolari, conform Hollywood Reporter. Azi are o avere estimată la 30 de milioane de dolari. Însă, cea mai de preț comoară este familia lui.

Fotografii: Getty Images/ya-webdesign.com