Cine era „Monalisa”, travestitul din Iași care a murit în timpul unui live chiar în ziua de Crăciun

Doliu în comunitatea LGBT din Iași, după ce una dintre cele mai cunoscute persoane transgender s-a stins din viață în timpul unui live de Crăciun

Tudor Marian Pop, unul dintre cei mai cunoscuți travestiți din Iași, s-a stins din viață la 25 de ani în urma unui accident suspect petrecut chiar în propria casă. În ziua de Crăciun, „Monalisa”, așa cum se prezenta tuturor, transmitea live pe o rețea de socializare, însă la scurt timp a adormit. Pisica de care avea grijă ar fi răsturnat pe mai multe haine o candelă aprinsă, moment observat de persoanele care urmăreau live-ul.

Momentul tragic a fost semnalat de către prietenii virtuali după mai mult timp, atunci când au și alertat poliția. Tânărul travestit ce își spunea „Monalisa” s-ar fi intoxicat cu dioxid de carbon.

„În dimineața zilei de 25 decembrie anul curent, poliţia a fost sesizată prin SNUAU 112 despre faptul că un bărbat din muncipiul Iași ar fi luat foc în timp ce doarme, acest lucru fiind observat de apelant pe o rețea de socializare.

În urma verificărilor efectuate poliţiştii au identificat apartamentul în care locuia persoana în cauză, în care s-a pătruns cu ajutorul unui echipaj ISU Iași, în interior fiind găsit cadavrul unui bărbat. Nu a fost nevoie de intervenția pompierilor pentru stingerea incendiului.

În cauză s-a dispus efectuarea necropsiei pentru stabilirea cauzelor decesului”, au transmis reprezentanţii IPJ Iaşi.

Cine a fost Tudor Marian Pop, cunoscut sub numele de „Monalisa”

Monalisa s-a născut în Vatra Dornei și provenea dintr-o familie modestă, cu multe neajunsuri. În cadrul unei emisiuni pe YouTube, tânărul transgender mărturisea că mai are încă șase frați și că au fost crescuți mai mult de mama lor, prezența tatălui lipsind cu desăvârșire.

„Provin dintr-o familie modestă. Mai mult mama ne-a crescut pe toți șapte. Tata a fost și n-a fost...Foarte alcoolic. Provin dintr-o familie cu probleme financiare, nu bogată. O familie frumoasă.

Nu am fost niciodată apropiată de tatăl meu. Nici nu am simțit că am tată, dar nici nu m-a interesat dacă m-a acceptat”, a dezvăluit Monalisa.

După ce s-a mutat la Iași, Monalisa a urmat cursuri de coregrafie și balet:

„Am ajuns la Iași și am făcut coregrafie, balet. Aveam visuri mari. Voiam să dansez, să fiu tot elevul de 10, să învâț bine, dar crescând în cămin, la colegiu, mi-am dat seama că de fapt nu vrea Tudor să danseze, vrea Monalisa să danseze. Am preferat să o las pe Monalisa să danseze”, a mai spus ea.

