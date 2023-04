Cine este Alexandru, tânărul accidentat mortal de Monica Odagiu. El avea 33 de ani

Potrivit informațiilor oferite de sursele publicației Gândul , tânărul care a murit se numește Alexandru. Cauza principală a decesului a fost un traumatism cranio-cerebral, cu leziuni incompatibile cu viața.

Se spune că bărbatul ar fi consumat înainte alcool. Medicii legiști au prelevat probe pentru examenul toxicologic, dar cel mai probabil va dura câteva luni până vor veni rezultatele, scrie gândul.ro .

După ce au urmărit imaginile surprinse de camerele de supraveghere, polițiștii investighează cum s-a produs accidentul mortal. Anchetatorii merg pe două piste: fie tânărul s-a aruncat în fața mașinii, fie s-a împiedicat și dezechilibrat, apoi a căzut în fața mașinii conduse de actrița Monica Odagiu.

Din primele informații, victima lucra în zonă și ar fi încercat să traverseze printr-un loc nepermis. Ulterior, s-a aflat că era băut și tocmai fusese dat afară de la serviciu. Polițiștii analizează și varianta că tânărul s-ar fi sinucis. Vezi în galeria foto de mai sus cum arăta Alexandru.

Mai mulți oameni din lumea teatrului și a televiziunii și-au exprimat opniiile, pe rețelele sociale, vizavi de acest caz. Printre ei s-a aflat și jurnalistul Cristian Tudor Popescu.

„Am văzut acum filmul accidentului mortal în care este implicată dna. Monica Odagiu. Tânărul care a murit, după părerea mea, s-a dus spre moarte. S-a ridicat brusc de pe scaunul din refugiul stației RATB. Dacă ar fi venit alergând, în poziție verticală, exista posibilitatea să fie săltat pe botul mașinii, să ajungă eventual pe parbriz și, având în vedere viteza nu prea mare a vehiculului, să cadă apoi lateral. Cu o anume probabilitate de a nu fi rănit letal. Dar el s-a aplecat la 90 de grade, ajungând jos, cu capul înainte în fața roților și barei de protecție, unde șansele de supraviețuire sunt minime. Potrivit necropsiei, traumatismul cranio-cerebral l-a ucis. În 40 de ani de șoferie, am văzut și am avut niște evenimente de circulație cu pietoni – am reușit să evit de fiecare dată punerea în pericol a vieții lor. În cazul de pe Știrbei Vodă, nu cred că aș mai fi putut”, a scris el pe facebook.

