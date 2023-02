Cine este Bonnie Raitt, cântăreața de 73 de ani care le-a eclipsat pe Beyonce, Adele și Taylor Swift la Premiile Grammy 2023

Cântăreaţa americană de blues Bonnie Raitt a câştigat duminică seară, la Los Angeles, premiul Grammy la categoria "cântecul anului" cu single-ul "Just Like That". Interpreta de 73 de ani a fost surpriza serii la cel mai importat eveniment muzical din Statele Unite.

Alături de Bonnie Raitt, la categoria "cântecul anului" au mai fost nominalizate Lizzo ("About Damn Time"), Taylor Swift ("All Too Well"), Harry Styles ("As It Was"), Beyonce ("Break My Soul"), Adele ("Easy On Me"), dar și alți artiști.

Cântăreața a menționat că piesa „Just Like That" a fost insipirată de donatorii de organe și de destinul regretatului cântăreț și compozitor John Prine, care a murit de coronavirus în aprilie 2020.

Made Up Mind” și Best American Roots Song pentru „ Ea a mai câștigat la catagoriile: Best American Performance pentru „” și Best American Roots Song pentru „ Just Like That ”. Raitt a descris victoria ei drep un „moment ireal”. Cea de-a 65-a ediţie a galei Grammy Awards, organizată de The Recording Academy, a avut loc la Crypto.com Arena din Los Angeles. Evenimentul „Premiile Grammy 2023” poate fi urmărit pe VOYO.

Cântăreața are acum în palmares un total de 13 premii Grammy câștigate de-a lungul timpului. În 2013, ea a câștigat la categoria Cel mai bun album american pentru „Slipstream”.

Bonnie Raitt a început să studieze muzica de la o vârstă fragedă, împreună cu frații ei. Inițial, Raitt a cântat la pian, dar a îndrăgit chitara pe care a primit-o în dar de Crăciun în 1957, la vârsta de opt ani. De atunci a rămas dedicată acestui instrument muzical și a început să compună piese.