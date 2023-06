Cine este Dana Roba, femeia bătută cu bestialitate de soțul său

Dana Roba a devenit cunoscută în lumea mondenă după relația pe care a avut-o cu Nicolae Guță. Cei doi s-au despărțit cu scandal, iar femeia s-a retras din lumina reflectoarelor, urmând ulterior calea credinței.

De meserie make-up artist, Dana Roba a revenit în atenția publicului zilele acestea, după ce a fost lovită cu un ciocan în cap de către actualul ei soț, Daniel Balaciu. Transportată de urgență la spital, femeia a suferit o operație chirurgicală pe creier care a durat nu mai puțin de nouă ore. Între timp, partenerul său a fost arestat preventiv pentru 30 de zile.

Dana Roba a avut o relație cu Nicolae Guță

În urmă cu 10 ani, Dana Roba apărea în emisiunile de scandal de la noi din țară, un episod care i-a adus și mai multă celebritate fiind chiar despărțirea de Nicolae Guță, pe care l-a acuzat că nu a vrut să îi închirieze un apartament în București.

Certurile cu manelistul nu au fost, însă, singurele. Dana Roba, cunoscută pentru look-ul rebel și dezinvolt, a avut conflicte și cu Loredana Chivu, cele două adresând-și la acea vreme cuvinte dure.

„Acum, mă bucur că nu mai suntem împreună. Am vrut să vin în București ca să îi cer socoteala. El m-a sunat și mi-a zis că e la Petroșani și că vine la Timișoara. Mi-a explicat că dacă vreau să fim împreună, trebuie să fac doar ca el. Nu am fost de acord. Am avut o singură dorință: să îmi inchiriez un apartament și să stau în București. Sau să se mute el de tot la Timișoara. Nu s-a întâmplat asta.

Când ieșeam în oraș, Guță nu plătea. Fratele meu sărea cu banii. Mie Nicolae mi-a luat doar un sutien. Nu i-am cerut niciodată bani împrumut. Eu l-am iubit pe Guță, dar acum îi doresc tot răul din lume. Nu mai pot să îl tratez cu bine după ce mi-a făcut. Nici nu îl mai iubesc, îl urăsc din sufletul meu mare. Cred că doar sufletul ăsta mare (n.r. sanii) i-a plăcut la mine. Mi-a zis că îi place că nu beau, nu fumez, nu prea ies. Nu avea pretenția să îi fac curat sau să îi spăl hainele. Venea mereu cu cămăși la mine”, a spus Dana Roba în urmă cu ceva timp.

După ce mama sa a decedat, make-up artistul a urmat calea credinței și s-a pocăit. Ulterior, l-a cunoscut pe Daniel Balaciu și la numai trei luni de relație au pășit în fața altarului, devenind oficial soț și soție. Planurile de viitor le-au mers ca pe roate, astfel că în viața lor au apărut și cele două fiice, Chantal și Celine.

