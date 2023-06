Cine este DJ Ioniță, tânărul de 20 de ani care a făcut show la SAGA: „M-am simțit mai bine ca niciodată!”

SAGA, cel mai mare festival de muzică din București, a avut un succes incredibil în cea de-a 3-a ediție, desfășurată la Romaero, Băneasa. O mulțime de artiști au urcat pe scenele special amenajate și au făcut spectacol, pentru cei peste 165.000 de festivalieri.

La SAGA, anul acesta a fost spectacol! Pe scenele special amenajate au urcat mai mulți artiști cunoscuți la nivel internațional, precum Skrillex, Fisher, Tale of Us, Loreen, Robin Schulz, Hot Since 82, Alan Walker, Nina Kraviz, Richie Hawtin, dar și DJ la început de drum, așa cum este Ioniță! Băiatul de 20 de ani s-a aflat pentru prima dată în fața unui public atât de generos și nu a avut deloc emoții: s-a urcat în picioare pe scenă, a avut o chimie incredibilă cu participanții și a rămas fără tricou până la sfârșitul momentului artistic. (VEZI ÎN GALERIA FOTO DE MAI SUS MOMENTELE UNICE)

Ioniță este DJ-ul din Buzău, care în doar doi ani de carieră în industria muzicală, a reușit să cucerească un număr impresionant de oameni. Acesta ne-a oferit un interviu EXCLUSIV pentru PROTV.RO, chiar la concertul pe care l-a susținut la SAGA. Hai să îl cunoaștem mai bine!

1. Cum ți-ai început cariera în muzică?

De mic am fost pasionat de muzică. Am început cu dansuri contemporane, iar la vârsta de 15 ani am făcut un prim pas in zona evenimentelor prin petreceri de copii. Am fost animator la Grădinițe și la petreceri de “țânci”, iar după vârsta de 18 ani am zis ca trebuie “sa mai urc o treapta” si m-am apucat sa distrez “copii mai mari” si parintii lor la evenimente private cât si la cluburi.

2. De cât timp ai început să pui muzică la petreceri/festivaluri?

Am început acum 2 ani sa activez in zona evenimentelor private, prin majoretele prietenilor, iar SAGA a fost primul festival la care am avut ocazia sa mixez, iar publicul a fost uimit și plăcut impresionat de momentul realizat de mine alaturi de Noris și Chi Pah.

3. Cum te-ai simțit pe scena la SAGA?

Pe scena SAGA m-am simțit mai bine ca niciodată. Emoțiile au apărut după ce am terminat setul, când au venit prietenii sa ma felicite și sa mi zică cât de bine a fost.





Cine te-a susținut cel mai mult în carieră?

La început nu mulți au crezut in visul meu, dar le-am demonstrat ca prin munca și ambiție se poate orice, Dar familia si apropiații mereu au fost alaturi de mine, in special dj Adrian Saguna.

5. Cu ce artist/DJ interionațional ai vrea să colaborezi?

Să continui sa visez? As vrea colaborări cu DJ main stream precum Armin Van Buuren, Dimitri Vegas, David Guetta, James Hype și mulți alții…

6. Ce e cel mai important în relaționarea cu publicul?

Relaționarea cu publicul reprezintă extrem de mult într-o performanță, mai ales la un festival de muzică precum SAGA. Din perspectiva mea, este foarte important să înțelegi oamenii din fața ta, să le simți energia și să mixezi așa cum crezi că le-ar plăcea. Mai mult decât atât, trebuie să te distrezi! Dacă faci show pe scenă, vei fi ca o sursă de good vibes pentru cei din fața ta.

7. Dacă nu ai fi urmat această pasiune, cu ce crezi că te-ai fi ocupat?

Dacă nu as fi urmat pasiunea de mixat muzica cel mai probabil as fi lucrat tot in zona asta a muzicii, precum radio, unde activez deja in timpul săptămânii, la Radio 3net!

8. La ce emisiune de la PROTV ai vrea să participi? (Survivor, Românii au talent, SuperStar, etc.)

Când eram mai mic, am făcut parte dintr-o echipă de cercetași, deci consider că mi s-ar potrivi de minune o experiență de tipul Survivor România. E o provocare la care aș spune da, fără să mă gândesc de două ori înainte!

9. Poți să le transmiți un mesaj celor care vor citi acest interviu?

Visați! Continuați să visați și munciți cu ambiție să vă îndepliniți visurile!