Cine este fata care a apărut dezbrăcată în filmul „Haita de Acțiune”

După ce Teambuilding a avut un succes incredibil în cinematografe, Matei Dima a lansat un nou film în care joacă foarte multe vedete din România. Haita de Acțiune a avut premiera oficială pe 21 martie 2023, la Cinema City și deja a început să facă furori în rândul tinerilor.

Citește și Transformare totală! Călugărița care a câștigat Vocea Italiei și a renunțat la viața monahală a lansat primul single

Filmul Haita de Acțiune a adus pe micile ecrane scene de acțiune, comedie, dar și secvențe interzise minorilor, toate stârnind reacții în mediul online. Printre cele mai cunoscute persoane care joacă în film se numără Antonia, Bromania, Costi Max, Bogdan de la Ploiești, dar și actori de renume precum Anca Dinicu, Mugur Mihăescu sau Anca Dumitra.

Oamenii care deja au văzut filmul au avut o surpriză pregătită de producători. La mijlocul filmul se derulează o scenă în care o tânără cu părul blond apare complet dezbrăcată. Imediat după ce scena a fost difuzată, mulți oameni s-au întrebat cine este domnișoara care a atras toate privirile datorită corpului ei.

Tânăra care și-a arătat sânii în producția Haita de Acțiune este Ștefania Costache, cunoscută sub numele de scenă Lolrelai. Aceasta are 37 de ani, iar de-a lungul carierei s-a afișat în ipostaze extrem de sexy, susținând că ar face orice pentru artă. (VEZI ÎN GALERIA FOTO DE MAI JOS CÂT DE SEXY E)

„Când m-a sunat Bro (n.r.: Matei Dima) să mă întrebe dacă accept să apar topless în filmul lui, am zis „Da” fără să mă gândesc la nimic, nici la bani, nici la comentariile răutăcioase ce urmau să apară. Am luat-o ca pe o provocare nouă pentru mine. Este o șansă, la urma urmei”, a dezvăluit Lolrelai pentru FANATIK.

Deși până acum nu a avut ocazia să fie văzută pe micile sau marile ecrane, Ștefania a studiat actoria, iar de doi ani de zile poate fi considerată o actriță cu acte în regulă. Tânăra recunoaște că rolul pe care l-a avut în Haita de Acțiune nu a fost unul uriaș, însă este conștientă că fiecare început e important.

„Am terminat actoria de film acum doi ani și, totuși, asta e prima oară când am ocazia că apar într-un film chiar și pentru câteva secvențe. Știu că n-a fost mare moment actoricesc. Cel mai probabil castingul l-au luat sănii mei, nu eu, însă tot îl consider un mare compliment”, a mai spus Ștefania.

Lolrelai are 37 de ani și nicio intervenție estetică



Lolrelai a vorbit inclusiv despre imaginea ei. Tânăra are un corp superb, iar mulți s-au întrebat dacă are sau nu operații estetice. Blondina a recunoscut că nu a apelat niciodată la bisturiu și chiar se mândrește cu faptul că ceea ce spectatorii au văzut în Haita de Acțiune este 100% natural.

„Am 37 de ani și nicio intervenție estetică. E un act de curaj, la urma urmei să te arăți publicului exact așa cum te-a lăsat natura, în ciuda timpului. Acum, de la 20 de ani au silicoane femeile.



Deci să apar fără silicoane în fața unui public obișnuit cu perfecțiunea bisturiului și totuși să primesc doar aprecieri eu zic că e mare lucru. Mai în glumă, mai în serios, ca și în trecut, pentru salvarea copiilor și pentru artă, mă dezbrac oricând dacă e nevoie.

Haita de acțiune e un proiect plin de curaj din partea tuturor. Numai să faci un film românesc e un act de curaj… Să mai vii și cu scene interzise minorilor…

Plus scene de violență, e aproape nebunie. Publicul va decide dacă e o nebunie frumoasă sau nu…”, a adăugat ea pentru sursa citată.

Sursă foto: Ștefania Costache/Instagram

VEZI ȘI VIDEO