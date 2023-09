Cine este femeia care i-a fost alături lui Călin Donca de la prima afacere: „Mergeam să le dau lecții de viață”

Călin Donca este unul dintre cei mai de succes antreprenori din România, afacerile sale plasându-l în top 500 cei mai bogați români. Deși, în prezent, este un nume puternic în industrie, Călin Donca nu a plecat singur la drum.

Călin Donca a avut parte de mult sprijin la începuturile sale în domeniul antreprenoriatului, chiar din partea mamei sale. Femeia l-a susținut încă de la început, în speranța că fiul ei își va crea o viață lipsită de griji.

Mai mult decât atât, Călin Donca a convins-o și pe ea să i se alăture în afaceri, după ce, mulți ani, a lucrat în învățământ. Totul a avut loc atunci când milionarul din Brașov avea doar 19 ani și a reușit să câștige încrederea persoanelor chiar mai în vârste.

Deși nu s-a putut plânge de lipsuri, în copilărie, Călin Donca și familia lui și-au dorit mai mult, lucru ce l-a împins să muncească, până a ajuns unul dintre cei mai bogați români.

„Nu am avut o copilărie săracă, în care să spun că nu am avut ceva, dar am avut o perioadă în care am început să lucrăm în multi level marketing, în asigurări de viață și mama mea, împreună cu mine am decis.

Eu am convins-o să se lase de învățământ și să facem doar partea aceasta cu asigurările (...) Aveam 19 ani când am început partea de asigurări de viață, iar oamenii cărora le vindeam aveau 30 – 50 de ani și mergeam eu să le dau lecții de viață”, a mărturisit afaceristul, în cadrul unei emisiuni online.

Ieri, 26 septembrie, judecătorii de la Curtea de Apel București au decis ca afaceristul să rămână în spatele gratiilor, fiind respinsă contestația acestuia. Împreună cu el, mai sunt cercetate Ileana Buzatu și Elena Dobre, toți trei fiind acuzați că făceau parte dintr-un grup infracțional, fiind cercetați pentru: evaziune fiscală, delapidare, manipularea pieței de capital și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave.

