Cine este frumoasa Simone, tânăra care i-a bulversat pe toți când a afirmat că sânii mari sunt o pacoste

A pozat în reviste pentru bărbați, iar cupa E purtată la sutien a făcut-o celebră din Australia până....oriunde altundeva.

Cu toate acestea, tânăra Simone Holtznagel declară că nu înțelege de ce și-ar face cineva mărire de sâni, în condițiile în care ea are numai neplăceri de pe urma acestei trăsături.



Mai mut, alăturat unui selfie făcut, aproape ironic, în pat, frumoasa Simone declară:



“Ca posesoare a cupei E, e peste puterea mea de înțelegere de ce și-ar mări cineva sânii. Sânii mari sunt o pacoste, te dor, te doare spatele și de multe ori trebuie să dormi îmbrăcat numai într-un anume fel. I-aș vinde și ieftin doar să nu mă mai apese atât.”

Simone are 25 de ani, vine din Australia, dar a făcut carieră în Los Angeles. În mod ironic, ajutată și de decolteul generos. A devenit faimoasa după ce a câștigat Australia's Next Top Model, a fost imagine pentru branduri renumite de haine și a participat la emisiunea “I'm a Celebrity...Get Me Out of Here” (Sunt celebru, scoate-mă de aici).

În 2017 a declarat că, deși a apărut în reviste pentru bărbați, a refuzat să pozeze complet goală pentru a fi totuși luată în serios:



„Am muncit mult și nu vreau să fiu doar o față frumoasă și o pereche de sâni mari.”





FOTO: GETTY