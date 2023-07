Cine este Irina Antonie de la Săriți de pe fix! și ce spune despre colegii din emisiune

Irina Antonie este unul dintre cei 10 invitați permanenți (8 în fiecare ediție) ai show-ului „Săriți de pe fix!”. Actriță de teatru și film, Irina ne-a dezvăluit detalii din culisele emisiunii care va debuta în curând la PRO TV.

Irina Antonie are 38 de ani, este actriță de teatru și film și a absolvit trei facultăți. Mai întâi a urmat cursurile Academiei de Studii Economice (ASE), la îndemnul păriților ei, pentru ca peste ani să se dedice UNATC-ului. În iunie 2023 a absolvit Facultatea de Istoria Artei din cadrul Universității UNARTE, unde meseria de actor a ajutat-o să treacă cu brio examenul.

Din 2021 este mama a unei fetițe, Ava, dar mereu în căutarea unei provocări noi în viața profesională. Cea mai recentă este Săriți de pe fix! , unde a dat ochii cu colegi de breaslă și oameni noi, despre care doar auzise că sunt săriți de pe fix. Acum i s-a confirmat.

Irina Antonie, la Săriți de pe fix!: „Anisia are mai multe personaje în ea”

Filmările la noul show de la PRO TV sunt în toi, iar primele imagini de la filmări au fost deja lansate. Am surprins-o pe Irina Antonie pe platou și am provocat-o să ne spună câteva cuvinte despre fiecare dintre colegii ei din emisiune. Cu cine să începem?

„Mihai Rait are o libertate atât de mare în a se arunca în personaje, are o plasticitate a feței, un umor conținut, este minunat. Lucian Ghimiși și-a creat personaje în planul înclinat numai din onomatopee, era incredibil de amuzant. Drăcea este genial pe replici scurte și comice, este tânăr, are o energie de copil care te face să te uiți la el și să te bucuri de fiecare dată când și el se bucură.





Alex Bogdan poate să imite pe oricine și talentul acesta nu-l au mulți oameni, cu toții am ajuns la concluzia că Anisia Gafton are mai multe personaje în ea care ies din ea voit sau prin propria lor voință, unul fiind un zugrav pe nume Mitică. Anca Dinicu are o autoironie foarte bună și este relaxată când lucrează și mergi cu ea până la capăt, iar Cătălin Neamțu cred că este printre primii improvizatori din România și lucrează extrem de aplicat pe fiecare situație în parte”.



De ce ar trebui să se uite telespectatorii la Săriți de pe fix!?

„Pentru că are o energie diferită de orice alt show de televiziune. Este pe bune, nu e nimic regizat, și atunci mergi cu personajele și cu invitații până la capăt. Te duci cu ei în jocuri, te regăsești în multe situații în care ajung și personajele, și cred că vor ține cu unii sau cu alții.

O să descopere ce e în spatele actorilor/comedianților, partea umană, relaxată, creativă, dar și cea care greșește, și asta este farmecul emisiunii din punctul meu de vedere, și anume cum reacționezi când nu este nimic pregătit și regizat, acolo e miza și bucuria și realul, și acolo se nasc situațiile adevărate. Eu aș vrea să văd genul acesta de show, mă interesează reacțiile unui om pus într-o situație în care e bine sau mai puțin bine și felul în care gestionează el asta. E viu, e real și nu e regizat. Minunat!”.

În ce seriale și piese de teatru a jucat Irina Antonie

Irina Antonie a debutat ca actor de televiziune, în serialul Doctori de mame (2008). Au urmat apariții în Anticamera (2008), Aniela (2009), Iubire și onoare (2011) și Îngeri pierduți (2012). A jucat în Steamroller – Born to Raise Hell (2010), lungmetraj cu Steven Seagal în regia lui Lauro Chartrand, apoi în Și băieții câteodată (2013), iar în 2020 a pus voce în Mulan (în limba română).

Ca actriță de teatru a debutat în Hoți (regia Radu Afrim) și a jucat în Nu regret nimic, Neighborhood, Neighborhood 3, Stă să plouă, Preșul și multe altele.

Săriți de pe fix! – Înclinați spre comedie