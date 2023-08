Cine este iubita controversatului bucătar turc Salt Bae. ”Prima mea dragoste rămâne, totuși, carnea”

Salt Bae a devenit faimos peste noapte în ianuarie 2017, când a postat pe Instagram un video de 36 de secunde, intitulat ”friptură otomană”. Video-ul a fost share-uit de Bruno Mars, ceea ce l-a făcut viral, cu peste 2,4 milioane de urmăritori peste noapte.

Mișcarea din mână, ca de cobră, cu care sărează carnea i-a adus lui Sal Bae titlul de ”cel mai sexy măcelar de pe Instagram”.

Succesul a însemnat și expansiune în Statele Unite, cu restaurante deschise în Dallas, Boston, Beverly Hills și New York, dar și în Mykonis, Grecia.

O familie numeroasă, cu nouă copii?

În ciuda faptului că este mereu înconjurat de femei superbe, în postările sale, viața amoroasă a bucătarului turc rămâne un mister. Imaginile de pe social media și comentariile fanilor sugerează că iubita acestuia ar fi modelul Candy Denat. Vedeți în galeria foto cum arată aceasta.

Chef-ul declară însă cu nu are timp pentru iubire: ”Sunt atât de concentrat pe carne că nu am timp să mă văd cu femei sau altceva. Nu am timp pentru o parteneră”.

Recent însă acesta a postat o poză cu el înconjurat de nouă copii, alături de comentariul: ”Un bărbat care nu-și petrece timp cu familia sa nu este un bărbat adevărat”.

Imaginea, în care apare și un nou-născut, i-a făcut pe fani să creadă că toți aceștia sunt copiii lui. Doar că oricine ar fi partenera de viață a celebrului bucătar, aceasta trebuie să concureze cu prima lui dragoste. ”Iubesc carnea. Nu-mi pot imagina viața fără carne. Mănânc carne șapte zile din șapte. Inclusiv la micul dejun. Nu pot să-mi termin masa fără cârnați sau o carne afumată”.

Foto: Profimedia / Instagram