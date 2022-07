Cine este Olivia Klopchin, tânăra cu un braț uriaș. Ce le răspunde oamenilor care o sfătuiesc să-l amputeze

Olivia Klopchin, în vârstă de 18 ani, din Springfield (SUA), a fost diagnosticată cu o malformație vasculară la vârsta de două luni, după ce părinții au observat o vânătaie pe cotului ei, care se afla acolo încă de la naștere.

Cu trecerea anilor, brațul ei drept a căpătat o dimendiune mai mare decât cel stâng, având mai multe umflături. Acest lucru este cauzat de dezvoltarea anormală a vaselor de sânge, care duce la decolorare sau proeminențe în regiunea afectată. Cu toate acestea, brațul și mâna ei sunt încă pe deplin funcționale.

Povestea de viață a Oliviei a atras atenția utilizatorilor TikTok, după ce tânăra a început să posteze diverse filmulețe. Într-un video, tânăra recunoaște că primește diverse mesaje răutăcioase din partea internauților. Spre exemplu, cineva a sfătuit-o să-și amputeze brațul, iar o altă persoana a scris că i-ar sta mai bine cu o proteză. „Personal, aș prefera să am o proteză foarte frumoasă și aș putea să o decorez, dar asta e doar opțiunea mea”, a comentat ea.

Olivia a reacționat imediat și a făcut un tiktok în care spune: „Aș prefera să mor decât să fac asta”.

Alți utilizatori ai platformei au susținut-o pe fată: „Nu pot să înțeleg, cum unii oameni te pot sfătui să renunți la o mână complet funcțională doar pentru că nu arată bine din punct de vedere estetic?”, a comentat o persoană.

Klopchin a spus că inițial nu a intenționat să posteze conținut pe rețele de socializare, dar apoi s-a gândit că ar fi bine ca lumea să afle despre asemenea afecțiuni.

„Nu mai văzusem niciodată pe cineva cu ceva asemănător cu mine pe internet. Am vrut ca oamenii ca mine să deschidă telefonul și să spună: „Hei, uite, persoana asta are ceea ce am și eu" sau "Hei, seamănă cu mine", a spus ea pentru NeedToKnow.online.

