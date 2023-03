Cine este și cu ce se ocupă Alex Militaru, soțul lui Carmen Grebenișan: „Nu a fost dragoste la prima vedere”

Carmen Grebenișan, Faimoasa de la Survivor România 2023, este foarte cunoscută de publicul larg și a avut, de-a lungul timpului, diverse apariții la TV. Cu toate acestea, soțul ei, Alex Militaru, se ferește de lumina reflectoarelor, așa că puțini sunt cei care știu cine este și cu ce se ocupă.

Alex Militaru și Carmen Grebenișan s-au cunoscut în urmă cu mai mulți ani, pe vremea când concurenta de la Survivor se afla deja într-o relație. Inițial, cei doi au legat o strânsă prietenie, bazată doar pe încredere, iar mai apoi au relizat că sentimentele între ei sunt, de fapt, altele.

Lucrurile au evoluat foarte repede, s-au logodit după doar câteva luni, iar la un an după și-au unit destinele și au devenit soț și soție.

În cadrul unui interviu, Carmen Grebenișan a dezvăluit că nu a fost vorba despre dragoste la prima vedere și că relația lor a prins contur datorită compatibilității la nivel amical.

„Ne înțelegeam foarte bine, dar nu am trecut de un prag mai mare de atât. După despărțirea de fostul iubit, mi-am dat seama că omul acesta era cumva prietenul meu și mai mult de atât. De-asta s-a întâmplat totul atât de repede. Noi suntem împreună practic din februarie [2020]. Nu a fost dragoste la prima vedere. Am fost amici timp de trei ani. Am fost compatibili la nivel amical.

Ne-am înțeles foarte bine și ne-am apropiat după. Am empatizat și s-au întâmplat alte lucruri. Să fii cu cineva care te motivează să ai o viață și mai bună, pentru că relațiile sunt mai mult decât sentimentul acela de iubire. Într-o relație trebuie să vă inspirați unul pe celălalt încât în fiecare zi să deveniți cea mai bună versiune a voastră”, a dezvăluit, la vremea aceea, Carmen Gebenișan.

Cine este Alex Militaru, soțul lui Carmen Grebenișan de la Survivor România 2023

Carmen Grebenișan este creator de conținut, iar pe Instagram a reușit să strângă, de-a lungul anilor, o comunitate impresionantă de urmăritori. 678.000 de oameni stau cu ochii pe profilul ei, o simpatizează și o susțin în parcursul său din Republica Dominicană.

Ea a ales acest drum, dar soțul său activează într-un domeniu cu totul diferit. Alex Militaru a absolvit Colegiul Național „Radu Greceanu” din Slatina, iar mai apoi și-a continuat studiile la București, unde a absolvit Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila”.

În prezent, Alex Militaru este de profesie farmacist și locuiește în București, alături de Carmen Grebenișan.

