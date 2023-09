Cine l-ar fi denunțat pe milionarul Călin Donca:„A zis că-mi trimite greutăţi”

Călin Donca a fost reținut pentru 30 de zile de DIICOT pentru evaziune fiscală, înșelăciune și manipularea pieței de capital pentru a promova o criptomonedă creată de el și asociații săi. Cine este persoana care l-ar fi denunțat pe milionar?

Călin Donca se află în mijlocul unui scandal de zile mari, după ce a fost reținut de DIICOT pentru evaziune fiscală, delapidat mai multe firme și că vindea criptomonede despre care mințea că pot aduce câștiguri de 100 de ori mai mari decât investiția.

Călin Donca susține că este complet nevinovat și că nu a înșelat pe nimeni. În urmă cu ceva timp, milionarul a declarat, în cadrul unui podcast, că fosta lui iubită i-ar fi cerut o mașină, iar acesta a refuzat să-i dea, motiv pentru care i-a promis răzbunare. Aceasta ar fi și cea care l-a denunțat pe milionar.

"Ne-am despărţit, ne-am certat şi mi-a cerut o maşină. Şi pentru că nu i-am dat din 3 maşini, cât aveam, şi ei una, a zis că-mi trimite greutăţi”, a spus acesta într-un podcast.

La rândul său, Orianda Donca, soția afaceristului, este și ea o împătimită a bolizilor de lux.

"De la cea mai ieftină, la cea mai scumpă. Soţia are un X7M, un seria 7 pe care l-am schimbat cu I7 care vine acum. Am un Aventador, am un Urus, am un McLaren 720 modificat. Şi parcă mai aveam ceva, dar îmi scapă..." , spunea afaceristul în urmă cu ceva timp.