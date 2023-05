Cine va câștiga „Survivor România”? O fostă Faimoasă face o previziune surprinzătoare

Mai sunt două zile până la finala Survivor România 2023 și toată lumea își dorește să știe cine va fi desemnat câștigătorul din acest an al celui mai dur show de supraviețuire.

Crina Abrudan, fostă concurentă la Survivor România 2023, a făcut o previziune pentru finala de miercuri, 24 mai, care va fi în direct la PRO TV și VOYO.

„În momentul de față eu o văd pe Carmen câștigătoare, pentru că se bucură de cea mai mare simpatie din partea publicului, are o foarte mare susținere dat fiind faptul că este un influencer foarte cunoscut la noi. Toată activitatea ei din social media îi aduce simpatie și foarte mare susținere din partea publicului. Dintre cei 5 care au rămas acolo, se vor elimina rând pe rând câte unul.

Cei 3, ultimii, pe care îi văd acolo în finală cred că vor fi Dan Ursa, Krișan și Carmen. Și Dan Ursa s-a bucurat pe parcurs de foarte mare dragoste din partea publicului, dar nu știu dacă are susținerea atât de mare pe care o are Carmen. Și până una alta, Carmen a fost cu mine în echipă și ne-am înțeles foarte bine, mi-a plăcut foarte mult de ea și m-am bucurat foarte tare că am cunoscut-o. E normal să o susțin”, a spus Crina Abrudan, conform unica.ro.

Soția fostului fotbalist Gabi Popescu, care a făcut parte din tribul Faimoșilor, a supraviețuit patru săptămâni în jungla din Republica Dominicană.