Citatul săptămânii | Discursul plin de emoție al actorului Ke Huy Quan la Premiile Oscar 2023

Gala Premiilor Oscar 2023 a oferit una dintre cele mai memorabile lecții de viață din câte există. Ke Huy Quan, revenit în film după aproape 20 de ani de pauză, a reușit să câștige premiul Oscar pentru rolul secundar masculin din filmul „Everything Everywhere All At Once”. Actorul de 51 de ani o oferit citatul zilei la gală.

Povestea lui Ke Huy Quan, actorul american cu origini vietnameze și chineze, este un scenariu de film. Născut în Vietnam, actorul, împreună cu tatăl său și cinci frați, a fugit în Hong Kong, în 1978. Aici a locuit într-o tabără de refugiați, însă a reușit să ajungă în SUA, un an mai târziu, ca urmare a unui program de relocare a refugiaților.

Și-a început cariera de actor la vârsta de 12 ani, în filmul Indiana Jones și templul morții, unde a jucat alături de Harrison Ford.

În anii '80 a fost un puști răsfățat al Hollywoodului, câștigând premiu după premiu pentru prestațiile sale din filme. Însă, în 1992, cetatea filmului l-a dat la o parte.

După o pauză de aproape 20 de ani, Ke Huy Quan a revenit la filmări, pentru pelicula Everything Everywhere All At Once, distinsă cu Oscar în 2023 . Revenirea sa a fost spectaculoasă, deoarece actorul a fost declarat cel mai bun actor în rol secundar la gala Oscar 2023 . În timpul discursului de acceptare a statuetei, Ke Huy Quan a rostit câteva cuvinte memorabile.

Citatul săptămânii de la Ke Huy Quan

„Călătoria mea a început într-o barcă. Am petrecut un an într-o tabără de refugiați. Și cumva am ajuns aici, pe cea mai mare scenă de la Hollywood. Se spune că astfel de povești se întâmplă doar în filme. Nu pot să cred că mi se întâmplă. Acesta – ACESTA – este visul american”.

Vezi lista completă a câștigătorilor galei Oscar 2023 !

Deloc întâmplător, Harrison Ford a fost selectat pentru a anunța câștigătorul premiului Oscar pentru cel mai bun film al anului 2022.

Alte citate celebre ale lui Ke Huy Quan

„Subestimezi modul în care cele mai mici decizii se pot transforma în diferențe semnificative de-a lungul vieții”.

„Singurul lucru pe care îl știu este că trebuie să fim amabili. Vă rog, fiți amabili!”.

„Îi datorez totul iubirii vieții mele, soției mele, Echo, care lună după lună, an după an timp de 20 de ani, mi-a spus că într-o zi îmi va veni timpul. Visurile sunt ceva în care trebuie să crezi. Eu aproape am renunțat la ale mele”.

Citește și: Ce credea Marilyn Monroe că vor femeile de la bărbați

Citatul săptămânii. Citate celebre despre viață. Citate celebre despre succes. Citate celebre despre prietenie. Citate celebre despre fericire. Citate celebre despre iubire.

Fotografii: Getty Images

Vezi și VIDEO: Ke Huy Quan, cel mai bun actor în rol secundar - Oscar 2023