Claudia Pătrășcanu și Bianca Drăgușanu și-au aruncat cuvinte grele până acum, iar de curând Bianca Drăgușanu a decis să o dea în judecată pe fosta soție a lui Gabi Bădălău.

Aceasta din urmă afirmă că a fost denigrată și a pierdut câteva contracte de imagine. Cele din urmă se vor întâlni la tribunal, însă Claudia Pătrășcanu spune că nu dă atenție acestui aspect:

„Drum bun până la Constanța. Oricine în zilele noastre de acum poate să deschidă un proces, important să ai dovezi pentru a deschide un proces, dovezile contează. Grijile mele sunt altele, copiii mei, activitatea mea, eu am treabă, nu stau, eu chiar am treabă serioasă. Am alte priorități în viață și treburi serioase, ăștia care nu au treabă, să deschidă procese. Eu am multe responsabilități”, a spus Claudia Pătrășcanu, potrivit Spynews.ro