Claudia Pătrașcanu: "S-a scris că aştept avere şi pensie alimentară că să-mi reconsolidez cariera! Dacă era așa..."

Deranjată de cei care spun că ar aștepta o pensie alimentară uriașă de la soțul ei, Claudia Pătrăşcanu a scris pe Facebook un nou mesaj în care vorbește deschis despre divorțul de soțul ei.

Vedeta a precizat clar că nu aşteaptă o avere din partea acestuia pentru ea şi copii și a și motvat:

„S-a scris în presă că aştept avere şi pensie alimentară că să-mi reconsolidez cariera…Păi dacă ar fi fost aşa… aşteptam, nu?! N-am ajuns nici măcar la primul termen dat de către instanţă pentru divorţ. Din fericire, nu am aşteptări nici de la soţul meu, nici de la instanţă! Ce aşteptări aş putea să am dintr-un salariu minim pe economie al soţului meu???', a scris Claudia.

Frumoasa artistă a precizat că din luna august, de când a fost dată afară din casă de soțul ei, Gabi Bădălău, acesta nu a venit să-și vadă băieții prea des.

„Mi-am demarat singură proiectele pentru traiul şi binele nostru. Îmi iubesc copiii cel mai mult pe lumea asta şi tot ce fac, voi face pentru ei şi pentru confortul lor, să le fie cel mai bine!!!! După ce am fost daţi afară din casă, tatăl copiilor mei nu a avut niciodată restricţii să-i viziteze la domiciliul meu din Agigea, doar că i-a vizitat când a avut timp şi dispoziţie, că era drumul lung pentru el.

Pentru confortul copiilor mei, de a fi mai aproape de tatăl lor şi a nu mai fi supuşi la naveta Bolintin-Agigea, am ales să ne mutăm la Bucureşti, fără să aştept averi şi pensii alimentare . Nu am solicitat nimic pentru mine personal, NICIODATĂ, a fost alegerea soţului meu calea judecătorească. Acum, să decidă legea şi orice va decide va fi tot pentru copiii mei, pentru că, în primul rând ei, merită TOT pe lumea asta. Este normal ca eu, ca mamă, să fac ce-mi stă-n puteri pentru ei. Până în prezent, consider că doar de linişte şi pace au nevoie sufletele mele minunate, atât! Restul am eu grijă s-o ducem bine…până la pensia mea, nu până la a lor(din partea tatălui)”.





Claudia a rămas însărcinată cu Gabi Bădălău în prima lună de relație, au decis apoi să se căsătorească și ulterior Claudia a mai născut un copil. Claudia Pătrășcanu și-a început cariera muzicală în anul 1998 alături de trupa Exotic, în care a fost colegă cu Andreea Bănică și Julia Chelaru. În 2001, după ce Andreea Bănică a părăsit trupa pentru a forma grupul Blondy alături de Cristina Rus, Claudia Pătrașcanu și Julia Chelaru au format trupa Sexxy. La destrămarea acesteia din urmă, Claudia a ales o carieră solo.

FOTO: INSTAGRAM CLAUDIA PĂTRAȘCANU/ FACEBOOK CLAUDIA PĂTRAȘCANU