Claudia Romani a bifat o nouă apariție incendiară la plajă. Vedeta nu se dezminte atunci când pozează în costum de baie

În vârstă de 38 de ani, Claudia Romani s-a făcut cunoscută la nivel internațional datorită ședințelor foto incendiare pe care le realizează.

Vedeta de origine italiană s-a stabilit în Miami din 2010, iar de atunci este abonata pictorialelor sexy, pozând până acum pentru reviste celebre precum GQ sau Maxim.

Datorită lipsei de inhibiții de care dă dovadă atunci când apare în public, paparazzi sunt mereu pe urmele ei, mai ales atunci când merge la plajă.

În urmă cu câteva zile, Claudia Romani a fost fotografiată pe una dintre plajele din Miami. Îmbrăcată într-un costum de baie dintr-o singură piesă, dar foarte decoltat, italianca nu a putut trece neobservată, mai ales că s-a lăsat pozată în poziții extrem de provocatoare.

Claudia Romani este în mod oficial arbitru și are calificarea sa participe la meciuri din Serie A și Serie B.

