Coafeza îndrăgostită de un pușcaș marin pensionat: Este foarte activ și are multă energie

Iubirea nu ține cont de vârstă și își face loc în cele mai neașteptate momente ale vieții. S-a convins și Damea Williams, care și-a întâlnit jumătatea după ce a dat anunț pe Facebook că vrea în viața ei un bărbat adult, trecut de 50 de ani.

Damea Williams (31 de ani), care pe rețelele sociale e cunoscută sub numele Golden Red Williams, se săturase de relații cu tineri de vârsta ei. Femeia, de meserie coafeză, îi crede imaturi și incapabili să-i ofere un stil de viață conform așteptărilor.

De aceea, în aprilie 2017, a dat anunț pe Facebook că e disponibilă și vrea să înceapă o relație cu un bărbat matur, de peste 50 de ani, care să o poată întreține financiar.

I-a răspuns James, un fost pușcaș marin care, la vremea aceea, avea 62 de ani, era divorțat și „îndeplinea toate cerințele, și nu numai”.

„Acum nu este doar tăticuțul meu, ci și bărbatul meu. Are el 67 de ani, dar este foarte activ și încă are multă energie”, s-a confesat tânăra pentru ziarul The Mirror.

Răsfățată cu mașini și case

Veteranul de 67 de ani are o stabilitate financiară care o liniștește pe Damea. La scurt timp după ce a cunoscut-o, James i-a cumpărat o mașină de peste 40.000 de euro.



Însă răsfățul nu se oprește aici. Din dragoste pentru ea, veteranul a investit 350.000 de euro pentru a-i cumpăra iubitei sale o casă. Damea recunoaște că bărbatul pe care l-a cunoscut în urma postării acelui anunț i-a schimbat complet viața. În 2018, el a cerut-o de soție, iar ea a acceptat.

Mai mult, bărbatul, care a mai fost căsătorit o dată, a ajutat-o să-și deschidă propriul coafor, pentru a deveni independentă din punct de vedere financiar.

„Mi-am dat seama că el a devenit mai mult decât un simplu tată pentru mine. M-am îndrăgostit de el”, a mai spus tânăra.

