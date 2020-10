Codin Maticiuc a împlinit 40 de ani. Ce mesaj emoționant le-a transmis părinților

La 40 de ani, Codin Maticiuc este om de afaceri, filantrop, dar și producător de filme. Într-un mesaj pe facebook, detectivul de la Masked Singer România a trecut în revistă mai multe realizări pe care le-a făcut de-a lungul anilor, mulțumindu-le în primul rând părinților.

”Draga mea mamă, dragul meu tată, (...) îmi doresc să realizez un singur lucru: să vă fac pe voi mândri. Pe voi pentru că sunteți extrem de importanți pentru mine și pentru că sunteți niște oameni extraordinari. Propriul vostru exemplu mă obligă pe mine îngrozitor și ridică ștacheta foarte mult. Dragii mei părinți, iată ce am făcut până acum în viață pentru că sunt convins că nu știți chiar tot sau ați mai uitat: Am publicat o carte care a devenit bestseller și sunt pe cale s-o lansez pe a doua pentru care pun gâtul că va fi de notorietate. Am strâns scutece pentru spitalul de arși imediat după Colectiv. Am produs câteva filme. Am strâns câteva sute de mii de euro pentru diverse campanii umanitare din care cel puțin trei fetițe s-au vindecat de cancer și sunt vesele acum. Am urmat cursurile "actoriedefilm" și am jucat în Două Lozuri ca absolvire. Am pus umărul la orfelinatul construit de voi, Fundatia Metropolis. (...) Încerc sa fiu un tată bun pentru copiii mei, un sprijin pentru familia mea și un ajutor de nădejde pentru prieteni.”, este o parte din mesajul scris de Codin pe pagina sa de Facebook.

În același mesaj, Codin a menționat că își donează ziua de naștere unui proiect caritabil și anume: renovarea etajului 7 de la Fundeni, unde sunt internați copii bolnavi de cancer. Proiectul face parte din campania "Spitale publice din bani privați":

”Fac asta pentru că este problema țării noastre care mă îngrijorează cel mai mult. Fac asta pentru că visez cu ochii deschiși că vom avea spitale publice în bună stare. Fac asta pentru că dacă îți dorești ceva cred că trebuie să te implici și ăsta e felul meu de a o face. Nu sunt singur în asta. Sunt mii și mii de oameni care mi s-au alăturat.”, a scris Codin.



