Codin Maticiuc a scris o carte despre viața lui Nuțu Cămătaru: "Am stat lângă el de la nunți până la închisori"

Codin Maticiuc a făcut un anunț neașteptat în cursul zilei de luni. El a anunțat că a scris o carte despre Ion Balint, cunoscut în spațiul public sub numele Nuțu Cămătaru.

Codin Maticiuc a anunțat luni, prin intermediul unui mesaj scris pe contul personal de Facebook, că va lansa o carte zilele următoare. Potrivit lui Codin Maticiuc, timp de cinci ani a vorbit constant cu Nuțu Cămătaru pentru a-i afla povestea de viață și a o transpune în paginile cărții "„Dresor de lei și de fraieri - Viața lui Nuțu Cămătaru”.

Codin a menționat că tot miercuri va susține o conferință de presă pe YouTube alături de personajul principal al cărții sale, Nuțu Cămătaru și a subliniat că așteaptă întrebări din partea celor curioși să afle mai multe.

„Aceasta este cartea mea. O carte la care am lucrat în ultimii 5 ani. Am realizat că este un subiect prin 2014 când, aflându-mă la Miami, pe prima pagină a ziarului Miami Herald era Nuțu Cămătaru. Abia în 2017 am găsit o cunoștință comună care m-a dus la Nuțu. Am reușit să-l conving să mă lase să îi aflu povestea.”, a dezvăluit Codin Maticiuc pe Facebook.

„5 ani am stat pe lângă el, de la nunți și petreceri până la închisori. Am fost cu el să-și viziteze fiul, aflat în pușcărie pe atunci, l-am însoțit la Curtea Supremă unde a fost și condamnat. L-am vizitat la Jilava, penitenciarul din Ploiești și la cel din Găești. Am văzut și condițiile generale din penitenciare, dar și cele speciale pentru clanuri și îndeosebi pentru «Inamicul Public Numărul Unu». 5 ani. 5 ani de când am intrat în lumea lui, i-am cunoscut deopotrivă anturajul și dușmanii, poveștile și familia. 5 ani de când am primit un acces într-o lume paralelă, a adevăraților băieți răi. 5 ani în care am fost martorul tăcut al unor răfuieli și reglări de conturi cum nu mi-am putut imagina că există, narate cu lux de amănunte de liderul clanului Cămătaru”, a fost mesajul lui Codin Maticiuc.

