Codin Maticiuc, dezvăluiri neașteptate! Actorul a dormit în patul lui Michelle Yeoh: „Am schimbat așternuturile”

Duminică dimineață, de la ora 02:00, s-a transmis pe VOYO Gala Premiilor Oscar. Irina Margareta Nistor și Codin Maticiuc au comentat aparițiile vedetelor, dar și decernarea premiilor, iar printre discuții actorul a făcut o serie de mărturisiri picante!

Codin Maticiuc și criticul Irina Margareta Nistor au comentat Gala Premiilor Oscar 2023, difuzată live pe VOYO duminică dimineață, între orele 02:00 și 05:00. În timpul marelui eveniment, actorul din Clanul a făcut mai multe dezvăluiri, una direct legată de celebra actriță Michelle Yeoh, care a câștigat Premiul Oscar pentru rolul din filmul „Everything Everywhere All at Once”.

Codin Maticiuc a dormit în patul lui Michelle Yeoh

Printre discuțiile despre fiecare moment în parte, Codin Maticiuc a povestit că în urmă cu doar câteva luni, când se afla în Statele Unite, a închiriat casa în care locuise anterior actrița Michelle Yeoh.

„Am dormit în patul lui Michelle Yeoh. Am închiriat o casă în Los Angeles, am fost în octombrie. Am înțeles că până la mine a închiriat ea acea casă. Am schimbat așternuturile. Michelle am înțeles că acolo doar închiriază. Pe aceeași stradă stă și Adam Sandler”, a povestit, printre altele Codin Maticiuc.

Codin Maticiuc, concluzii după Gala Premiilor Oscar 2023

Actorul a vorbit despre filmul cu 11 nominalizări, „Everything Everywhere All at Once”, care poate fi vizionat în exclusivitate pe VOYO și a recunoscut că nu este întocmai pe placul său:

„Situația a fost așa: Everything Everywhere All at Once a câștigat aproape tot ce se putea câștiga. Un film care vă recunosc că nu este pe pe placul meu neapărat nu este din favorite. Netflix a făcut o figură frumoasă, a luat câteva oscaruri cu All Quiet on the Western Front. Ne-am bucurat foarte mult pentru Brendan Fraser care a luat cel mai bun actor într-un rol principal pentru The Whale.

O revenire spectaculoasă pentru el, un băiat care a avut niște probleme, a fost un depresii. Mă bucur foarte mult pentru Brendan Fraser, care a trecut, iată, de la filme comerciale la un fim de Oscar”, a concluzionat Codin Maticiuc.

