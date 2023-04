Conchita de România, agresată fizic și verbal într-o benzinărie: „Nu este omenesc! Suntem discriminați”

Conchita de România, pe numele real Dudu, a fost agresată noaptea trecută într-o benzinărie din Capitală. Polițiștii au intervenit în urma apelului tinerei, care a mărturisit că a fost agresată atât verbal, cât și fizic de mai mulți bărbați.

Puțin după miezul nopții, Conchita de România a ieșit din casă la o benzinărie din apropiere, iar în momentul în care a intrat în locație, mai mulți bărbați au început să o agreseze verbal. I-au spus că dețin imagini cu ea în timp ce întreține relații intime cu maneliști cunoscuți de la noi, iar Conchita le-a dat replica. Ulterior, aceștia s-au năpustit asupra ei cu tot ce au găsit la îndemână, motiv pentru care tânăra a alertat imendiat poliția.

„Nu este omenesc să mergi într-o benzinărie, să îți iei un pachet de țigări și să să te batjocorească în ultimul hal pentru că ești „bulangiu” și ești asumat. Nu ai cum să mă judeci în halul ăsta. Sunt camere de vederi în benzinărie, poliția a venit și a văzut despre ce este vorba. Sunt sigură că domnii polițiști vor fi alături de mine. Puteți veni și cu o sută de mii de euro la mine, nu o să vă iert. Să va asumați înjoseala doar prin lege, cu pixul pe foaie.

Am luat decizia asta pentru că am fost tăiat pe față, am niște traume din trecut doar pe tema că sunt homosexual. Dacă Poliția Română nu va face dreptate în cazul meu, atunci mă duc și mă omor. O să las o scrisoare că în România nu există lege și că toți ne dau în cap și ne omoară, iar poliția consideră că suntem bulangii.

Trăim într-o țară în care suntem discriminați!”, a spus Conchita de România în cadrul unor postări pe contul său de Instagram.

Sursă foto: Instagram