Confruntarea generațiilor: 2 simboluri față-n față la Red Bull SoundClash

Pe 11 mai, Vama și Killa Fonic se întâlnesc față în față la Romexpo într-o bătălie muzicală live cu totul aparte: Red Bull SoundClash, ediția cu numărul 5 din România. Sunt 2 nume emblematice ale muzicii românești, la care rezonează generații diferite. Cum va fi clashul rămâne de văzut și aplaudat la fața locului – publicul alege, cu aplauzele sale, câștigătorul confruntării.

Atât Killa Fonic, cât și Vama sunt simboluri ale generației lor.

Tudor Chirilă, liderul trupei Vama, a fost întotdeauna conștient de impactul pe care îl are asupra publicului. Lider de opinie, Tudor Chirilă este un model nu doar pentru copiii anilor ‘80- ‘90, care se regăsesc în mesajul și muzica Vama, ci și pentru alte generații. Cu maturitatea și profunzimea celor 17 ani de carieră, Vama trăiește, vibrează, iubește cu fiecare acord. Versurile introspective și piesele captivante cu mesaj puternic sunt cea mai bună dovadă că, în calitate de artiști și creatori, cei ce rămân sus, în vârful topurilor, sunt cei ce-și re-evaluează încontinuu munca. Au militat pentru cauze sociale importante și-au susținut, nu de puține ori, cauze care le erau dragi. Vama își ține mereu aproape fanii de toate vârstele și le oferă de fiecare dată ceva nou.

Killa Fonic a muncit ani la rând pentru a deveni unul dintre cei mai apreciați artiști de la noi. În 2016, nu era puști din România care să nu fredoneze albumul „Ramses 1989”. Cariera lui solo și anii ce-au urmat i-au confirmat statutul de star absolut, idolatrizat de o armată de tineri. Știe să le oglindească valorile, ideile și stilul de viață cu autenticitate și fler. Provocator și cameleonic, Killa Fonic și-a extins continuu abordarea, explorând permanent în tot ceea ce face și ceea ce este din punct de vedere muzical. Polivalența sa nu se rezumă doar la muzică, artistul experimentează mult și în ceea ce privește fashion-ul. De-a lungul anilor, și-a dezvoltat propriul stil vestimentar. Pentru el, nimic nu e extravagant sau atipic. Abordează cu naturalețe diferite elemente de styling și nu face decât să înglobeze întru totul esența sa înnăscută de star.

Ce spun artiștii Red Bull SoundClash ediția 5

Vama despre Killa Fonic: “Killa este, categoric, un simbol al generației sale. Succesul pe care îl are în rândul tinerilor vorbește de la sine despre acest aspect. Unii dintre colegi l-au descoperit cu ceva timp în urmă, alții l-au descoperit odată cu propunerea de a participa la Red Bull SoundClash. Confruntarea cu el o să fie super interesantă, pentru că suntem din direcții muzicale total diferite. În același timp, este și un foarte bun prilej de a cunoaște mai bine un artist care are un alt mod de lucru. Ne plac la el atitudinea și mesajul pe care le transmite, iar prima piesă pe care am ascultat-o împreună a fost <<Niciun glonț nu doare cât dragostea>>. Ne mai plac profesionalismul, calitatea umană și perseverența”.

Killa Fonic despre Vama: “Pentru mine, Red Bull SoundClash nu e o confruntare, e o joacă. Și abia aștept să mă joc cu VAMA. Băieții sunt foarte mișto! Eu, vizavi de toată muzica românească, țin capu-n pământ ca un struț, căutând cealaltă parte a Planetei. Îmi amintesc foarte bine perioada în care a fost lansată piesa <<Perfect fără tine>>, o auzeam la radio, era peste tot. Nu exista colț al României în care să nu o auzi. Și mi-aduc aminte, nu eram într-o relație, dar rezonam atât de tare cu piesa și mi se părea că nicio despărțire nu trebuie luată în serios. Noi tindem să extra-dramatizăm, iar melodia asta te poartă într-o zonă fluidă, naturală, te lasă să plutești în naturalul proces al despărțirii: da, e perfect și fără tine. Este un mesaj spiritual, super-pozitiv pe piesa aia! Băieții sunt foarte tari și am așa un drag special să fac asta cu ei”.

Despre Red Bull SoundClash: 2 artiști. 2 scene. 1 singur învingător.

Red Bull SoundClash este mai mult decât un concert obișnuit. Este o confruntare muzicală unică, o rivalitate ce-i scoate pe artiști din zona de confort și îi aruncă într-un Armageddon al ritmurilor improvizate și al paselor muzicale. Două scene față-n față, 4 runde care-i solicită creativ de fiecare dată altfel pe adversari, plus un decibelmetru ce măsoară toate aplauzele publicului fac parte din ingredientele unui show inconfundabil, aflat acum la a 5-a ediție în România.

Pe 11 mai, bătălia muzicală de la Romexpo dintre Killa Fonic și Vama se va juca în 4 runde:

THE WARM UP – Rivalii își încălzesc fanii cu 3 piese din repertoriul lor.

RUNDA 1: THE COVER – Vama și Killa Fonic abordează un hit celebru în dulcele stil propriu.

RUNDA 2: THE TAKE OVER – Vama începe o piesă, Killa Fonic o preia din mers pe cealaltă scenă şi o continuă în stilul propriu, apoi începe Killa și preia Vama și tot așa între cele 2 scene… timp de 4 piese.

RUNDA 3: THE CLASH – Artiștii reinterpretează 3 piese proprii în 3 stiluri muzicale diferite.

RUNDA 4: THE WILDCARD – Pe fiecare dintre scenele adversare își face apariția un invitat surpriză.

