Connect-R: "O am pe Maya și îi am pe cei 3 băieți pe care i-am adoptat, ca să spun așa, cu totul"

Connect-R , Ștefan Mihalache pe numele său real, e pe val.

Și-a deschis un nou studio de înregistrări, are o mulțime de proiecte și chiar colaborări în televiziune, iar în viața personală e un tată fericit că Maya are și ea talent la muzică.

"Deocamdată am destui, o am pe Maya și îi am pe cei 3 băieți de la Ghetto Gang, care chiar sunt niște copii și pe care i-am adoptat, ca să spun așa, cu totul. Ei mă consideră un tată și eu, pe ei, copiii mei. În afară de faptul că i-am ales după niște criterii care țin de talent, sunt niște copii extraordinari. Îmi lipsesc când plec în concerte și eu lor, am observat lucrul ăsta. Pregătesc cu ei primul single și video oficial, care se numește "Porsche Cayenne" și în paralel pregătesc un filmuleț de prezentare cu ei, pentru că au niște povești extraordinare. Vin din familii, dacă spun modeste, aș da-o în lux deja, mai mult decât modeste."