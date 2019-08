Connie Talbot îl uimește pe Simon Cowell din nou. A revenit pe scena Britain's Got Talent după 12 ani

Connie Talbot, finalista primului sezon Britain`s Got Talent, a revenit pe scena care a făcut-o celebră și încearcă să câștige Britain`s Got Talent: The Champions.

În scenele care vor rula săptămânile viitoare, cântăreața, acum în vârstă de 18 ani, l-a uimit pe Simon Cowell cu apariția ei. Juratul a fost mai mult decât fericit să o vadă performând din nou.





"Connie, ai dinți!”, a glumit acesta, făcând referire la apariția ei de acum 12 ani.

“Îmi voi aminti acea audiție tot restul vieții mele. Nu cred că am mai fi stat pe aceste locuri dacă nu erai tu”, a continuat juratul.

Connie a cântat o melodie din repertoriul propriu și a cântat și la pian. Juriul constă în Simon Cowell, Alesha Dixon și David Walliams.

“Când privesc înapoi, este ca și cum aș vedea o altă persoană. Eram atât de mică și nu aveam dinți. Încă nu pot să cred că am ajuns în finală. Nu am fost supărată că nu am câștigat, eram bucuroasă că am avut parte de acea experiență. Îmi asum un risc să mă întorc din nou în fața juraților, însă câștigarea concursului Britain`s Got Talent: The Champions, ar fi finalul perfect ”, a spus Connie.

După participarea la prima ediție a concursului Britain`s Got Talent , Conie Talbot a devenit foarte populară, iar în prezent are aproape 200.000 de urmăritori pe Instagram. La vârsta de 16 ani avea deja cinci albume lansate.

După participarea la Britain`s Got Talent, Connie s-a mutat în Los Angeles la vârsta de 11 ani și a început să lucreze cu producătorul lui Beyonce. De atunci, s-a concentrat foarte mult asupra carierei sale.

“Cred că eram prea mică pentru a fi supărată că nu mi s-a oferit un contract cu o casă de discuri. Tot ce îmi doream era să particip la show și să îl cunosc pe Simon Cowell. Nu am fost supărată deloc. ”, a spus cântăreața.



Sursă foto: Getty images

