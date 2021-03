Constantin Diță se mândrește cu doi băieți foarte simpatici. Imagine rară cu actorul și copiii lui

”În perioada asta am văzut cât se bucură ai mei că stau acasă. Mai nou, activitatea preferată e ca seara ne așezăm în jurul mesei și luăm un joc la întâmplare. Monopoly sau Nu te supari frate, de exemplu. Am încercat să creez un soi de program, la finalul zilei să existe acest moment în care stăm împreună și jucăm un joc. Înainte, activitatea preferată era să ne urcăm în mașină și să vizităm ceva în România. Pentru că sunt foarte multe locuri frumoase în Românica noastră. Îmi plăcea mult, dar evident, am renunțat pentru că… pandemie”.

Actorul Costi Diță are 41 de ani, iar băieții lui au 10, respectiv 5 ani. Soția sa, Oana Raluca, este actriță și profesoară la UNATC.