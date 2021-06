Controversa momentului. A purtat sau nu Donald Trump pantalonii cu dosul în față?

Cea mai mare controversă a weekend-ului care a trecut a fost dacă Donald Trump a apărut, pentru discursul său din Carolina de Nord, cu pantalonii îmbrăcați invers.

Imaginile suprinse într-un videoclip de la evenimentul din Greenville, Carolina de Nord, s-au răspândit pe tot internetul, utilizatorii remarcând faptul că pantalonii fostului președinte păreau neobișnuiți de umflați în zona prohabului ba, mai mult, lipsea fermoarul.

Cu toate acestea, pozele la o rezoluție bună de la același eveniment demonstrează că pantalonii au fost purtați corect.

”Donald Trump și-a ținut azi marele discurs cu pantalonii puși invers. Uitați-vă cu atenție și spuneți-mi că greșesc”, a scris pe Twitter jurnalistul Brandon Friedman.

For those thinking I edited this video, I didn't. iPhone capture of TV -then posted to Twitter...NO editing.

Trump'sters can blame 3rd rate NewsMax for the lousy HD camera & lighting. *I'm thanking them.

Fox Carolina replay shows it also. https://t.co/KWfvRPvey8 #TrumpPants https://t.co/0TI77bFkEa pic.twitter.com/2LWFpvBeEl