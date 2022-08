Corina Caragea, despre sora ei mai mică, Alexandra: „O invidiez pentru asta”

În familia Corinei Caragea, dragostea s-a împărțit mereu la doi. Adică, între ea și sora ei mai mică, Alexandra, de care este extrem de apropiată. Dacă vedeta PRO TV ne încântă cu prezența ei la Știrile sportive de seară, sora ei are ceva special, care o face ușor invidioasă pe Corina.

Corina Caragea spune că nu putea avea o soră mai bună, iar aici n-o putem contrazice. Alexandra , care e cu opt ani mai mică decât prezentatoarea Știrilor din sport de la PRO TV, lucrează într-un cabinet de avocatură și preferă să stea departe de showbiz.

Deși nu se vede în social media, cele două surori petrec mult timp împreună, chiar și în vacanțe în străinătate.

„Ea și toți oamenii dragi din jurul meu nu sunt atât de expuși mediatic. Și pentru că nu-mi doresc eu, și pentru că nu-și doresc ei, și atunci momentele astea le păstrăm mai mult pentru noi”, ne spune Corina Caragea, care insistă că ea și sora ei sunt foarte diferite.



FOTO: @alexandracaragea/@corinacaragea

„Poate e bine, pentru că ne completăm”, mai spune Corina, care recunoaște că sora mai mică excelează la anumite capitole. Dar ce face ea mai bine decât Corina?

„Ce face mai bine decât mine? De exemplu, arată foarte bine. O invidiez pentru că are pătrățele pe abdomen. Eu nu am reușit niciodată, oricât m-am străduit, și nici n-o să reușesc. Îi place sportul mai mult decât îmi place mie, deși are mai puțin timp liber ca să-l practice. Eu sunt mai leneșă, dar merg să fac sport la sală pentru că sunt conștientă că e important, dar o iau ca pe un job, trebuie să fac asta”, dezvăluie prezentatoarea Știrilor sportive.

