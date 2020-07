Corina Caragea, fotografii de colecție de acum 15 ani! Cum arăta în primele zile de la PRO TV?

La 15 ani de la prima apariție la PRO TV, pe fix 7 iulie 2020, Corina Caragea a publicat o fotografie de la…începuturi.

"Ghiciți de când e poza asta? Nu exista Instagramul, nici smartphone-ul, România nu era în UE, iar eu pășeam pe scările din Pache într-o cârjă. Într-o zi ca cea de astăzi m-am angajat la PRO."



“Dinţii îmi clănţăne, literele o iau la galop în faţa mea mai ceva ca Bolt în cursa de 100 de metri, reflectoarele parcă sunt un solar sau am doar eu impresia că obrajii stau gata-gata să ia foc? Oare se vede? Oare mă vede cineva? Câteva milioane de perechi de ochi? Primul meu jurnal la PROTV a trecut ca şi cum aş fi clipit o dată. Nu ştiu în ce unitate să măsor emoţiile. Nu ştiu ce am zis, câte bâlbe am scăpat sau în ce parte mi-au plecat degetele pe hârtiile cu ştiri. Cine să mai doarmă după? Atunci a fost noaptea cea mai lungă. Ce de jurnale am citit pe tavan.”

ÎN GALERIA FOTO VEDEȚI MAI MULTE FOTOGRAFII DE LA ÎNCEPUTURILE VEDETEI PRO TV