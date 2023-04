Corina Caragea, imagini de vis din vacanța în Mauritius! Reacția fanilor: „Wow, e tot ce pot spune!”

După ce la începutul anului a bifat o vacanță exotică în Bali, acum Corina Caragea se bucură de soare, plajă și nisip fin în Mauritius.

Frumoasa prezentatoare a știrilor sportive de la PRO TV adoră să călătorească și totodată să împărtășească din experiența ei pasionaților de călătorii.

Corina Caragea a postat pe contul de Instagram câteva imagini de vis din Mauritius. Bruneta s-a bucurat de plajele cu apă cristalină și s-a bucurat ca un copil după ce a vizitat Parcul și Rezervația Naturală Casela. (Vezi mai multe poze în GALERIA FOTO de mai sus)

„Nu știu cum au trecut primele trei zile din vacanța mea. M-am cazat pe partea de nord-vest a insulei, opus față de prima mea vizita aici, acum 6 ani. Am descoperit plaja senzațională, un hotel de nota zece, apusuri pictate incredibil pe cer și scufundate in Oceanul Indian. O să îmi fie dor și de diminețile când mă trezea concertul păsărilor ascunse în palmierii din grădina camerei mele, oglindiți perfect în piscină. Au trecut doar trei zile, nu am plecat încă, dar deja visez când să mă întorc”, a scris Corina în dreptul fotografiilor postate pe contul de Instagram.

Vedeta a realizat câteva cadre splendide cu plajele și vegetația de pe insulă.

„Raiul pe Pământ!”, „Wow, e tot ce pot spune! Have fun!”, „Ești superbă, Corina!”, „Pfaii, Doamne.. Ce fain!”, sunt câteva dintre mesajele postate de urmăritorii Corinei.

„Corina, ăia prind PRO TV acolo să te vadă la știrile sportive?”, a glumit un internaut.

Întrebată în cadrul emisiunii La Măruță ce face o vacanță să fie reușită, Corina Caragea a subliniat că este important “să fii cu cine trebuie”.

“Nu destinația, nu bugetul, dacă ești cu cine trebuie găsești să te distrezi oriunde”, a declarat prezentatoarea.