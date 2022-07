Costumul de baie după care sunt înnebunite vedetele noastre! Inna, Mira și Raluka, una mai sexy ca alta

Cel mai sexy costum de baie le-a cucerit pe vedetele din România. Inna, Mira și Raluka fac furori pe rețelele de socializare cu modelul inedit, care pare că ar avea sutienul decupat.

Nu este însă decât o iluzie optică, întrucât e o combinație de nude cu negru. Dacă sutienul e practic la fel, doar slipul diferă la cele trei vedete. Raluka are cea mai îndrăzneață variantă, cu decupajul “fals” și la bikini.

“Nu mă pot decide ce-mi place mai mult la tine: vocea, corpul, ochii... Ești un artist atâta de fain și de complex!”, i-a scris o admiratoare Ralukai, vazandu-o în acest costum de baie. Cum de se mândrește cu un corp de supermodel? “Cred că ține de stilul meu de viață care este foarte activ. Nu țin diete, nu am ținut niciodată, nu sunt genul. Dacă vreodată o să am vreo problemă cu greutatea în viața asta, probabil că o țin o dietă. Dar cât nu am o problemă cu greutatea nu țin. Încerc să mănânc cât mai sănătos și să fac cât de mult sport pot eu. Dar oricum eu sunt un om foarte activ. Nu prea pot să stau într-un loc”,spunea Raluka pentru revista VIVA.

Atât Mira, cât și Inna trag din greu la sală pentru o siluetă de invidiat.

“Țin foarte mult la aspectul fizic și am grijă la alimentație. Mă bazez pe asta pentru a avea un stil de viață sănătos, însă că să găsești echilibrul alimentația trebuie îmbinată cu sportul. Recunosc că nu fac foarte mult sport pentru că nu am foarte mult timp liber la dispoziție, dar fac mișcare de câte ori am ocazia, printre filmări, studio și concerte”, spunea Mira pentru slabsaugras.ro.