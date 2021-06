Cristi Mitrea, cu sinceritate, despre traumele personale, dar și despre copilul cu Andreea Mantea, pe care nu l-a recunoscut 

Cristi Mitrea a fost invitat "Acasă la Măruță", pentru cel mai sincer podcast.

Foarte deschis, Mitrea a povestit despre traumele din copilărie, despre relația cu tatăl său, care l-a afectat mult, dar mai ales despre situația cu Andreea Mantea și băiatul pe care îl au împreună.

A mărtuisit că nu se înțelege nici acum bine cu Andreea Mantea, dar comunică mai mult ca înainte de dragul copilului. Deși nu și-a recunoscut nici până azi fiul, pentru că "nimeni nu m-a chemat să fac asta", în prezent se străduiește să petreacă timp cu acesta și să îi fie alături.





"(…) Probabil e linie la mine (n.r. pe certificatul de naștere al fiului său n.r). Eu nu consider că statutul sau titulatura de mamă sau tată, sau înscrierea pe un certificat sau pe o hârtie din pix te face mamă sau tată.(...) Da, îmi iubesc copilul foarte mult. Răspunsul la ”nu l-ai dorit” este faptul că alesesem că termin relația, eram plecat de ceva timp și într-o zi am primit un mesaj în care mi s-a spus că Andreea este gravidă și că indiferent de ce se va întâmpla între noi doi, ea va păstra copilul. Am fost împreună 6-7 luni. Nu am vorbit despre o familie atunci. (...) Am avut interdicție să îmi văd copilul! Nu mai am. ”

Tot cu sinceritate, Cristi a povestit că a mers la terapie, despre cât de mult l-a durur și traumatizat moartea câinelui său, a vorbit despre perioada în care a fost închis și își vedea părinții la vorbitor, dar și despre eforturile reale de a-i fi alături copilului de care inițial nu a vrut să știe.

FOTO: INSTAGRAM CRISTI MITREA

