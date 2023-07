Cristian Harhătă, despre experiența „Batem Palma?”: Cu suma câștigată, am reușit să filmez câteva videoclipuri

Cristian Harhătă a fost dominat de emoții la Batem Palma?, dar a reușit le stăpânească după ce a bătut palma cu banca. Interpretul de muzică populară a reușit să plece acasă cu 11.983 de lei. Fostul concurent a povestit într-un interviu despre ce a însemnat această experiență pentru el, dar și ce a făcut cu suma câștigată.

Cum te-ai simțit în această competiție și cum a fost să îți reprezinți meseria într-un context inedit?

Cristian: Mulțumesc! A fost o experiență cu adevărat minunată. M-am bucurat să pot purta costumul tradițional românesc cu mândrie, chiar dacă emisiunea nu avea o tematică folclorică sau muzicală specifică. Cu ajutorul meseriei mele de cântăreț de muzică populară, am reușit să creez o atmosferă frumoasă cântând câteva fragmente din propriile mele melodii. Colegii mei de competiție au fost fabuloși, iar prietenia ce s-a creat între noi rămâne de neprețuit.

Cum te-a susținut prezentatorul Cosmin Seleși în timpul emisiunii? Ai avut emoții sau stres înainte de apariție?

Cristian: Cosmin Seleși este cu adevărat un om cu suflet mare și o vastă experiență în calitate de actor și prezentator. M-a ajutat să scap de emoții și stres, fiind mereu alături de noi și ghidându-ne pe tot parcursul competiției. Cu sprijinul său, am reușit să mă concentrez pe momentul prezent și să îmi dau ce e mai bun în fața publicului.

Ai menționat că ai visat despre un coleg nou venit înaintea emisiunii și ai identificat acest vis în timpul competiției. Cum s-a întâmplat acest lucru?

Cristian: Da, este un lucru foarte interesant. Într-una din seri, înaintea emisiunii, mi-a apărut în vis un personaj pe care l-am recunoscut ulterior într-un coleg nou venit în show. Acest moment a fost ca o revelație pentru mine, iar instinctul mi-a spus că nu trebuie să îl elimin pe Lucian. Emisiunea e o loterie, e imposibil să știi unde se află sumele de bani. Însă am avut încredere în semnele și mesajele pe care Dumnezeu mi le-a trimis și cred că nimic nu este întâmplător în viață.

Ce ai fi făcut dacă ai fi câștigat marele premiu? Ce planuri ai cu premiul câștigat în emisiune? Cum vei utiliza acești bani?

Cristian: Cu marele premiu, intenționam să îmi lansez un album muzical. Cu toate acestea, chiar și cu suma câștigată în emisiune, am reușit să filmez câteva videoclipuri pe care le voi lansa treptat pe canalul meu de YouTube, "Cristian din Iași". Astfel, pot împărtăși muzica mea cu toți cei care mă urmăresc și să aduc bucurie în inimile lor.

Ai menționat și despre costumația ta variată în fiecare episod. Cum ai obținut pălăria preotului Alex Baraban și ce însemnătate a avut pentru tine?

Cristian: Pentru fiecare episod, am avut nevoie de o costumație diferită. Într-una din apariții, am avut privilegiul să împrumut pălăria preotului Alex Baraban. Acea pălărie mi-a purtat noroc și i-aș dori să știe că îi sunt recunoscător pentru asta. A fost o onoare să port acest simbol și să mă simt conectat la tradițiile noastre.

Păstrezi legătura cu colegii de la „Batem Palma"? Cum vă mențineți prietenia în afara competiției?

Cristian: Da, avem un grup în care ne ținem la curent cu noutățile și avem discuții de culise. Este minunat să păstrez legătura cu primii 24 de concurenți, iar prietenia noastră rămâne puternică. Ne încurajăm reciproc în proiectele noastre și suntem mereu acolo unii pentru alții.

Care este videoclipul care îți place cel mai mult din repertoriul tău la ora actuală?

Cristian: E greu să întrebi un părinte dacă iubește mai mult un copil decât pe altul, însă cu toate astea videoclipul „Floricică rară” mi se pare ca fiind cel mai matur proiect.

Care a fost intenția acestei melodii, ce mesaj ai vrut să transmiți?

Cristian: Bujorul de munte sau smârdarul este o floare rară precum iubirea din doi oameni îndrăgostiți. Este o melodie de dragoste pentru toți cei care au suferit din dragoste vreodată în viața aceasta. Este despre un el și o ea. Este despre jocul amoros între cei doi care se urmăresc reciproc, dar nu in acelasi timp. E o poveste de dragoste.

Cristian i-a dedicat bunicului un videoclip special

Dacă nu ați văzut până acum videoclipul lui Cristian Harhătă aka Cristian din Iași la piesa „Așa bunicu' meu spunea” e momentul să o faceți.

„Toți cei din videoclip sunt actori, nu suntem rude. Fata se numește Diana Crăcană și e cântăreață de muzică populară, iar rolul bunicilor au fost jucat de dansatori profesioniști, soții Apopei: Radu și Genoveva de la ansamblul de dansuri Vlăstarii lui Enescu din Botoșani. Am filmat o zi întreagă, de dimineață până seara iar filmările au avut loc în Gura Humorului în locația „La roata”, ne-a spus Cristian.

Artistul își amintește cu drag de bunicii săi. „Ei m-au crescut de la 3 săptămâni si ascultau muzică populară de când eram mic. Ascultam toate genurile muzicale mai puțin muzică folclorică. M-am apucat de muzică populară în 2020, în pandemie, când am început să studiez serios muzica folclorică. Bunicul meu, din păcate, era deja trecut în neființă. Am regretat mereu ca nu m-a văzut bunicul în costum popular. Acum doi ani în urma discuției cu interpretul Cornel Borza, am început să îmi compun singur textele. Piesa pentru bunicul meu am compus-o în tren, în 20 de minute. Mi-am adus aminte cu drag de toate peripețiile din copilărie. Întâmplarea amuzantă a fost când bunicul a băut o gură de oțet crezând ca e vin și alte întâmplări de acest gen m-au inspirat să fac această piesă satiră. Azi mă veghează din cer și sper că e mândru de mine!”, a povestit solistul.