Cristiano Ronaldo și-a cumpărat un Ferrari exclusivist. Cum arată mașina de 1,6 milioane de euro

Se știe că fotbalistul Cristiano Ronaldo este pasionat de mașini de viteză. Garajul său cuprinde modele foarte scumpe și extravagante. Recent, starul lui Juventus și-a completat colecția cu un bolid de lux, în valoare de aproximativ 1,6 milioane de euro.

Cristiano Ronaldo a vizitat zilele acestea fabrica Ferrari, unde a pus ochii pe un model exclusivist, un Ferrari Monza SP2, produs în doar 499 de unități. Mașina atinge o viteză de 100 km/h în doar două 2.6 secunde. Firma își rezervă dreptul de a-și alege cumpărătorii.



Today we opened the doors of Maranello to a special guest. It was truly a unique experience for @Cristiano. #Ferrari @Charles_Leclerc @Carlossainz55 pic.twitter.com/6OYCePGeMP