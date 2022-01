Cu ce se confrunta o femeie, la un an și jumatate de când a făcut COVID-19

De mai bine de un an și jumătate, o femeie spune că încă se confruntă cu o problema în urma infectării cu virusul SARS-CoV-2.

Citește și Attila Kelemen a murit la 73 de ani

Mulți au rămas cu sechele după ce au avut COVID-19, iar acesta este și cazul unei femei care mai bine de un an și jumătate se confruntă cu ceva foarte neplăcută. Într-un filmuleț care a ajuns rapid viral pe TikTok, aceasta le arată internauților că are febră.

“Ieri s-au împlinit 20 de luni când am febră. Am avut o singură zi în care mi-am luat temperatura de trei ori și nu am mai avut febră. Medicii nu știu de ce am febră, am fost la Clinica Mayo și soluția lor a fost să mă gândesc la boală”, a spus aceasta în mediul online. Femeia a mai adăugat că nici medicamentele nu o ajută, trăind în fiecare zi cu durerile de cap.

Sursă foto: TikTok @efcovid19