Cu ce se ocupa Bianca Patrichi, Faimoasa de la Survivor România 2023, în urmă cu 10 ani

Seara trecută, în cea de 13-a ediție Survivor România 2023, a avut loc un scandal de proporții între Vica Blochina și Bianca Patrichi. Coregrafa și vedeta TV au făcut afirmații grave cu privire la modalitățile prin care și-au câștigat banii de-a lungul timpului, dar acum s-a aflat tot adevărul. Iată cu ce se ocupa nepoata regretatului Cornel Patrichi în urmă cu 10 ani!

Bianca Patrichi a acceptat marea provocare Survivor România 2023, s-a adaptat ușor condițiilor dure din Dominicană și s-a descurcat de minune pe traseu, dar jocurile psihologice o pun în mare dificultate.

Scandalul pe care l-a avut cu Vica Blochina în ediția de marți, 31 ianuarie, i-a provocat un atac de panică, iar dorința sa de a întoarce vorbele rivalei nu a făcut decât să pună paie pe foc.

Vica Blochina a insinuat, la un moment dat, că nepoata regratatului Cornel Patrichi ar fi fost prezentă în emisiuni deocheate, ar fi pozat în ipostaze indecente și chiar că ar fi făcut videochat.

„Niciodată nu am avut nevoie să mă filmez în emisiuni TV deocheate, nici să fac videochat, nici postări...nu mai vreau să continui. Am bani pentru că am muncit și eu și am fost mai deșteaptă decât ea”, au fost afirmațiile Vicăi în scandalul cu Bianca Patrichi.

Cu ce se ocupa Bianca Patrichi în urmă cu 10 ani

Bianca Patrichi a absolvit Liceul de coregrafie „Floria Capsali” din București, iar mai apoi și-a continuat studiile în cadrul Universității Naționale de Artă Teatrală și Cinematografică „I.L. Caragiale” din București. A fost dansatoare la Opera și Opereta din București și a predat cursuri de dans la „Casa de Balet” din Capitală, iar mai apoi a cochetat și cu televiziunea.

Faimoasa de la Survivor România 2023 este, în mod evident, îndrăgostită de scenă. A apărut de nenumărate ori pe micile ecrane, în cadrul diverselor emisiuni, iar din imaginile publicate chiar de ea pe rețelele de socializare se înțelege că a fost și dansatoare la diferite evenimente private.

Pe scene alături de artiști consacrați precum Corina Bud, Andreea Bănică sau VUNK, dar și în cluburi la evenimente private, Faimoasa de la Survivor România a făcut adevărate spectacole. Vezi în galeria de mai jos cu ce se ocupa Bianca Patrichi în urmă cu câțiva ani!



