Cu ce se ocupă în timpul liber Violeta, fiica Andreei Marin. Tânăra calcă pe urmele mamei sale: "Mi s-a schimbat viața"

Violeta, fiica Andreei Marina, nu este doar o tânăra superbă, ci și o fată inteligentă, cu aspirații înalte și interese diferite de a altor tineri. Într-un interviu recent, Violeta a dezvăluit cu ce se ocupă în timpul liber, o activitate care i-a fost sugerata de mama ei și care o împlinește nespus de mult.

În cadrul evenimentului inspirațional Gala Atipic Beauty 2023”, ce a avut loc la Palatul Parlamentului, Violeta a acordat un interviu în care a vorbit una dintre pasiunile sale - voluntariatul. Aceasta a dezvăluit că în timpul liber face voluntariat într-un centru de reabilitare pentru adolescenți.

„Mă bucur să fiu aici, mă bucur că pot fi parte din acest proiect. Sunt voluntar și pe lângă acest lucru, mai fac voluntariat în mai multe centre. De exemplu, fac voluntariat într-un centru de reabilitare pentru adolescenți. E o pasiunea de-ale mele și, sincer, mă bucur să văd atâția oameni care se adună pentru o cauză atât de nobilă."

Violeta a povestit că ideea a venit din partea mamei ei și de atunci merge în fiecare săptămână la centru. Deși la început experiență i s-a părut una tristă, cu timpul, descoperind poveștile celor pe care îi ajută, Violeta a început să vadă viață astfel și să se îndrepte spre credință.

"Mama mi-a arătat centrul și am început să merg în fiecare săptămână. La început mi s-a părut un chin. Trist… După am realizat că nu-mi dădeam interesul, nu vorbeam cu oamenii de acolo. În momentul în care mi s-au deschis și le-am aflat poveștile, mi s-a schimbat viața. Am început să merg duminica la biserică“, a declarat adolescenta pentru o emisiune TV.

E extraordinar ce poate face credința în viața unui om. Mi-a dat speranță, mi-a luat frica de a încerca lucruri noi, mi-a dat abilitatea de a fi cea mai bună variantă a mea și mă bucur atât de tare că am descoperit această parte. Am și eu frică la fel că toți ceilalți oameni. Sunt și eu om până la urmă. Am o frică de a eșua și mi se pare că adolescenții împărtășesc aceeași frică cu mine”.

Vorbind despre cariera sa, Violeta a marurisit că i-ar placea să ajungă în lumina reflectoarelor, asemenea părinților ei, însă pe merit și nu datorită privilegiului de a avea părinți celebri. Printre pasiunile ei se numără dreptul și actoria, motiv pentru care aceasta își dorieste o carieră în unul dintre aceste două domenii. Întrucât peste doi ani va pleca la facultate, Violeta cântărește bine ambele variante:

„Mi-ar plăcea să fiu în lumina reflectoarelor, doar că pe lucruri care sunt pe meritul meu. Momentan mă îndrept spre Drept sau actorie. Am mai multe pasiuni și încerc să descopăr ce îmi place cel mai mult. La fel și cu universitatea, e un proces complicat. Ne gândim în America, Europa, mai aproape de casă, mai departe. În doi ani îi pleacă puiul de acasă, ceea ce mă întristează foarte tare. E momentul… trebuie să îmi descopăr viața, să văd ce pot să fac și să mă distrez”.

