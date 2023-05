Cu ce se ocupă Manfred Spendier, soțul Ancăi Dumitra. „E un bărbat pe care îl admir”

"Ne-am întâlnit în România, în sectorul 1, departe de casă și am vrut să ne căsătorim la sectorul 3 și acolo au fost câteva dificultăți (...) A fost foarte natural, s-a întâmplat firesc (...). E un bărbat pe care îl admir și este important asta", a spus ea.

Puțini știu că Manfred Spendier (46 de ani) este directorul General al Titan Machinery Europa de Est, o companie care se ocupă cu producerea utilajelor agricole. Într-un interviu pentru revista-ferma.ro, Manfred Spendier s-a descris drept un simplu fermier, ajuns temporar într-o funcţie înaltă. De asemenea, omul de afaceri a povestit despre pasiunea sa pentru motocross. (vezi galeria foto de mai sus)

Visul lui Manfred este ca peste câțiva ani să se ocupe de ferma familiei din Austriei.

„Acolo deţinem 40 de hectare de teren pe care cultivăm grâu şi porumb; de asemenea, creştem vaci de lapte, porcine şi oi. Îmi place agricultura, încă din adolescenţă m-am implicat în activităţile fermei. Am muncit mult în trecut şi am condus diferite utilaje. Era clar că asta îmi doream şi trebuia să continui să merg pe acest drum, aşa că m-am decis să urmez studiile în domeniu şi am devenit inginer tehnic de utilaje agricole”, spus el pentru sursa menționată.