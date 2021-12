Cu ce se ocupă soția lui Leonard Doroftei în Canada. "Ea ține familia unită"

Leonard Doroftei s-a mutat cu familia, în urmă cu doi ani, în Canada.

Fostul pugilist a lăsat în spate viața din România și a decis să plece alături de soția sa, Monica, și cei trei copii ai lor, în Canada, pentru un trai mai buni.

Cu ce se ocupă soția lui Leonard Doroftei în Canada

Monica, soția lui Leonard Doroftei, este foarte lăudată de soțul ei. Aceasta are grijă de familie, dar are și un serviciu stabil în Canada. „Adrian, băiatul cel mare, lucrează în domeniul imobiliar, îi merge foarte bine. Alex abia a terminat și el Facultatea de Fizică, în țară, la Măgurele, și a venit aici, alături de noi. Are și el un job foarte bun. Iar Vanessa e la colegiu și, din discuțiile pe care le mai avem așa, la o masă, sperăm că vom avea și un doctor în familie. Monica lucrează și ea, la aeroport, dar mai mult așa, ca să aibă activitate. Ea e șefa, ea ține familia unită”, a declarat Leonard Doroftei pentru GSP.

