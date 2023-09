Cum a afectat sarcina stările de anxietate ale lui Theo Rose: „Mi-am dat seama că...”. La ce ajutor a apelat artista

De trei luni, Theo Rose și Anghel Damian sunt părinții micuțului Sasha Ioan. Băiețelul și-a făcut apariția în viața lor la scurt timp de când au început să formeze un cuplu, lucru ce i-a sudat și mai mult și i-a făcut să ia decizii care să fie benefice pe termen îndelungat.

Deși multe lucruri s-au schimbat în bine între Theo Rose și Anghel Damian, artista încă se confruntă cu o problemă despre care a vorbit de-a lungul timpului, și anume, anxietatea. Artista este cât se poate de conștientă de existența acestei probleme și a ales să o trateze, sfătuindu-i și pe cei din jur să facă același lucru.

După ce a recunoscut că ce confruntă cu anxietatea și după ce a vorbit despre acest lucru de câteva ori în mediul online, Theo Rose a dezvăluit rezultatele terapiei. La scurt timp după ce a făcut publică această problemă, antrenoarea de la „Vocea României” a primit foarte multe mesaje de la persoane care se confruntă cu aceeași stare.

Dorind să vină în ajutorul lor, nu doar că le-a dat numărul de telefon al terapeutei sale, dar a și mărturisit că este o problemă care se poate rezolva, dar este nevoie de răbdare și de ajutor extern.

„Mi-am dat seama că nu sunt singură și că foarte mulți oameni se confruntă cu asta. Mi-am dat seama că nu e un capăt de lume, ne revenim!”, a mărturisit Theo Rose, conform Fanatik.

Mai mult decât atât, în urma ședințelor de terapie pe care le urmează, starea ei s-a îmbunătățit, iar acest lucru se datorează și fiului ei, Sasha Ioan. De când a apărut, micuțul îi umple sufletul de bucurie artistei în fiecare zi și uită de toate greutățile specifice perioadei.

„Acum sunt mult mai bine, am și viața pe care mi-am dorit să o am. E copilul meu acasă, când mă uit la el clar nu mai am cum să am vreun moment de anxietate. Mai sunt momente care mă trigger-uiesc (n. red.: situații care mai pot declanșa anxietăți), dar le gestionez cu totul altfel acum”, a mai mărturisit artista.

