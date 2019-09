Cum a ajuns Ashton Kutcher să poarte mustață: „Adele e de vină și nu pot scăpa de ea”

Ashton Kutcher nu poate scăpa de mustața pe care o poartă de 5 luni, nu de Adele, deși artista britanică este responsabilă pentru schimbarea sa de look.

Actorul Ashton Kutcher (41 de ani) a făcut lumină în legătură cu importanta sa schimbare de înfățișare, în cadrul emisiunii lui Jimmy Fallon.

„Nu am plănuit niciodată să port mustață, nu cred că arăt bine cu ea, dar o păstrez”, a spus, din capul locului, actorul.

Deși cei din jurul său credeau că mustața este un fel de doliu, ca urmare a împlinirii a 18 ani de la uciderea fostei sale iubite, Ashley Ellerin, Kutcher a explicat că Adele e de vină.

Citește și: Ashton Kutcher, complet schimbat la procesul uciderii fostei sale iubite. Cum a apărut actorul la tribunal

Ashton Kutcher și soția lui, Mila Kunis, au fost invitați la petrecerea aniversară a cântăreței, care a făcut 31 de ani pe 5 mai. În ziua evenimentului, el a aflat că petrecerea este cu tematică: ținuta anilor ’70 de Revelion.

„Și eu am zis: Cine naiba își ține ziua după moda petrecerilor de Revelion din anii ’70? Și-am zis ok, sunt anii ’70, i-am prins. Îmi pun curele, o pereche de cizme, o vestă și o eșarfă în jurul gâtului. Și când mă uit în oglindă văd că am barbă și-mi zic: o să-mi las o mustață în stilul anilor ’70. Ajungem la petrecere și observ că nimeni nu poartă nimic în stilul anilor ’70. Petrecerea era mai degabă în stilul anilor ’30, iar eu arătam ca Burt Reynolds în Boogie Nights”, a dezvăluit actorul în emisiune.

În ciuda accidentului vestimentar, Ashton Kutcher a decis să păstreze mustața. Nu pentru că-i place, ci pentru că Mila Kunis o adoră.

„E o mustață lăsată în ciudă și o păstrez. Acum îi place la nebunie, iar eu nu pot să scpa de ea”, a mai spus actorul.

Fotografii: YouTube/Getty Images

Vezi și: VIDEO 3 vedete care au fost violente cu paparazzi