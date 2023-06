Cum a apărut iubita lui Dan Pavel la SAGA Festival

Anul acesta, SAGA Festival are loc la Romaero, iar gazdă este Daniel Pavel.

Alături de acesta din urmă, în culise, a fost iubita lui Ana. Îmbrăcată într-o rochie albă, lejeră, dar extrem de feminină, Ana a strălucit. Aceasta l-a și filmat și a postat pe rețelele de socializare momentul când prezentatorul a urcat pe scenă și și-a întâmpinat publicul. În plus, pe 24 iunie, în dimineața celei de-a doua zi, Ana a postat:

"Saga, prima zi…s-a scris... Ne-au fost alături o parte din cei dragi…și tot am avut emoții! De ce? Pentru că acum 1 am aici ne-am deschis ca o carte în casă voastră. Pentru noi Saga este, a fost și va rămâne un loc special.





Felicitări Daniel ❤️‍????❤️‍????❤️‍???? Simply the best even when “destination is unknown” ????Proud of my man!





Mai sunt câteva ore și ne vedem la ziua a două… Saga continuă cu Dom Dan and fun! (...)





Mama, mă bucur că am cântat împreună “Cine m-a făcut om mare” pentru că da, m-ai făcut. Cu atât de multă grație și iubire. Ambele se văd pe chipul tău parcă nebrazdat de ani????♾️."